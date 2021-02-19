Скандалы: Затаившиеся драконы попались на Неве

19.02.2021, 13:52, Разное

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В Санкт-Петербурге арестовали пятерых ганстеров одной из самых законспирированных криминальных структур на планете — Триады, известной во всем мире наравне с итальянской Коза Нострой и японской Якудзой

В конце января в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ и полиции задержали пятерых граждан КНР, которых следствие считает членами одной из Триад — группировки китайской мафии, известной во всем мире наравне с итальянской Коза Нострой или японской Якудзой. Эта операция стала огромным успехом для российской правоохранительной системы. Дело в том, что Триада остается одной из самых законспирированных криминальных структур на планете, а те, кто пострадал от нее, никогда не обращаются в полицию из-за страха неминуемой мести. Но питерские жертвы Триады пошли наперекор этой древней традиции и решили заговорить, передав китайских гангстеров в руки правосудия. Подробности громкого дела выясняла «Лента.ру».

Разборки по-китайски

19 октября 2020 года возле одного из жилых домов на Наличной улице в Санкт-Петербурге остановилась машина. Из нее вышли трое граждан Китая — молодой студент и двое его друзей. Компания прибыла на встречу с соотечественниками, с которыми у них возник конфликт: студент помешал серьезному бизнесу.

Концепция этого бизнеса, по некоторым данным, состояла в следующем: в Северную столицу регулярно прибывали туристы из Китая. Гиды продавали им специальные купоны, по которым можно было выбирать товары и питаться, но исключительно в китайских кафе и магазинах. При этом цены там были сильно выше, чем в среднем по Санкт-Петербургу.

И вполне возможно, что этот сомнительный бизнес безо всяких сбоев работал бы и дальше, но тут в дело вмешался студент-китаец. Он приехал в Северную столицу, устроился работать к землякам и случайно узнал про схему с купонами. Вскоре он рассказал о ней другу-туристу и предупредил, что пользоваться купонами совершенно не выгодно.

Друг студента решил, что надо поделиться важной информацией — и рассказал о подвохе с купонами всей туристической группе. Ее участники, возмущенные до глубины души, стали пачками возвращать купоны гидам и требовать деньги назад. А студенту, который вскрыл «серую» схему, начали поступать весьма неприятные звонки и сообщения от соотечественников.

Неизвестные требовали у молодого человека компенсацию за нанесенный ущерб — и тогда он решил отправиться на переговоры, взяв с собой на всякий случай пару товарищей. Но волновался студент не сильно: он находился на территории чужой страны и не опасался здесь проблем с земляками.

Внезапно рядом с компанией резко затормозили три машины, из которых вышли китайцы в темных куртках и солнцезащитных очках. Один из них подошел к студенту и сильно ударил его рукой в живот, от чего тот упал на асфальт. Его друзьям скрутили руки, всех троих загрузили в машины — и увезли в неизвестном направлении.

Потерпевшие пояснили, что группа преступников из 12 человек похитила их и вымогала 100 тысяч юаней [более одного миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»]

Сергей Колесов

следователь петербургского главка Следственного комитета России (СКР)

Налетчики отвезли похищенных в местный китайский клуб для «своих» — с этнической кухней, зонами отдыха и, как предполагают сотрудники правоохранительных органов, с борделем. Студента и его друзей завели в одно из помещений клуба и там несколько часов требовали от них гарантии быстрой выплаты долга.

Похищенных запугивали, подавляли психологически, оскорбляли и периодически били руками и ногами. Заложникам приказали звонить родственникам в Китай и умолять, чтобы те собирали выкуп. Все попытки студента и его друзей объяснить, что произошла ошибка и их с кем-то перепутали, ничего не принесли: в ответ на эти слова их снова били.

В итоге около полуночи вымогатели добились своего: заложники пообещали выплатить всю требуемую сумму в обмен на сохранение им жизней и здоровья

Причем свои слова они подтвердили клятвой, детали которой правоохранительные органы пока не знают. Однако, по данным источника «Ленты.ру», знакомого с ситуацией, гарантии студента и его товарищей были вполне достаточными для того, чтобы бандиты поверили — выплата состоится.

После пяти часов издевательств над похищенными гангстеры покинули китайский клуб, предварительно позвонив в полицию. Они сообщили, что несколько граждан КНР якобы устроили в заведении дебош, — и попросили забрать «хулиганов». Но те сами сбежали из клуба при первой возможности и обратились в правоохранительные органы.

Полицейские первым делом отправили всех троих заявителей в больницу. Когда те пришли в себя, то рассказали оперативникам, что, судя по всему, стали жертвами местной ячейки китайской Триады. Жертвы гангстеров из Поднебесной согласились дать показания на своих похитителей несмотря на страх за свою безопасность.

Фактически это первое дело, когда удалось убедить китайцев дать показания на тех, кого у себя дома они давно называют Триадой

Александр (имя изменено)

сотрудник уголовного розыска Санкт-Петербурга

Но оперативники стали подозревать, что от рук банды в Санкт-Петербурге могли пострадать и другие китайцы, — необходимо было получить полную картину. Тогда полицейские вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России стали пристально изучать предполагаемых преступников.

По словам источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, спецслужбы выяснили, что представители китайской мафии имеют большое влияние в экскурсионном и гостиничном бизнесе Санкт-Петербурга. Однако из-за того, что все потерпевшие от рук Триады — китайцы, информация о ее деятельности в Северной столице очень скудная.

Молчание — жизнь

Утром 26 января оперативники МВД и ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержали пятерых предполагаемых налетчиков, которые, как считает следствие, причастны к похищению студента и его друзей на Наличной улице. Троим задержанным оказалось всего от 21 до 23 лет — они сказали, что учатся в российских вузах. Правда, в каких именно и на каких факультетах, пояснить молодые люди не смогли.

Предположительно, они являлись боевым крылом петербургского подразделения Триады — в ходе обысков у них нашли самодельное оружие и наручники

А двое других задержанных оказались куда интереснее. Один из них — безработный — ранее работал гидом по дворцам Санкт-Петербурга: он проводил экскурсии для граждан КНР и помогал с размещением туристов в гостиницах. А второй, гражданин Китая Хуэй Ван, как полагают в уголовном розыске Санкт-Петербурга, являлся консультантом группировки по правовым вопросам и, возможно, одним из ее лидеров.

Хуэй Ван — гражданин КНР, действующий адвокат одной из адвокатских коллегий Северной столицы. Он обучался в Санкт-Петербурге, получил высшее юридическое образование. Хуэй Ван стажировался у президента коллегии адвокатов, после чего получил статус адвоката и занимался юридическими вопросами между бизнесменами из КНР и России

Сергей Колесов

следователь петербургского главка Следственного комитета России (СКР)

По данным правоохранительных органов, члены Триады в Санкт-Петербурге позволяли себе многое: они посещали элитные рестораны и владели целым автопарком из дорогих машин. Как сообщали местные СМИ, у четырех безработных задержанных и одного адвоката оперативники нашли BMW X7, Toyota Land Cruiser Prado, Land Rover, Mercedes и Infiniti.

Следствие уверено: на счету группировки — многочисленные преступления против китайцев, которые, как правило, не выступают против соотечественников, связанных с криминалом. Дело в том, что у всех гангстеров из Триады, где бы они ни находились, есть устойчивые связи в Китае. Там живут родственники потерпевших, которым может грозить опасность, если их близкие пойдут против мафии.

Из партизан в гангстеры

Триада — символ китайского криминала — для многих представляется некой могущественной организацией с четкой иерархией, наподобие японской Якудзы. Но на деле китайская мафия никогда не была единой и не подчинялась общему руководству. Китайская Триада — это совокупность вполне самостоятельных региональных Триад — хорошо законспирированных преступных организаций с самыми разными названиями. Те, в свою очередь, состоят из нескольких ячеек. Во главе каждой стоит босс с двумя бригадирами, каждый из которых командует двумя бойцами рангом пониже. Нижестоящее звено при этом беспрекословно выполняет приказы сверху.

Любопытно, что эта схема в Китае существует еще с XVII века: по ней создавались тайные партизанские отряды против маньчжурского императора из династии Цин

Схема «один начальник — два подчиненных» применялась китайцами не только в структуре организованной преступности, а много раньше, например во времена внутренних конфликтов или восстаний против европейских колонизаторов. Одним из ее плюсов было то, что нижестоящие бойцы знали только своего командира, но не были в курсе, кому именно он подчиняется. Даже при желании они не смогли бы выдать врагу всю организацию.

Впрочем, у этой схемы есть не только практическая, но и идеологическая основа. Число три священно для конфуцианства — одной из главных философских доктрин Китая, которая легла в основу идеологии Триады. Причем одной из ключевых идей китайской мафии является защита культуры и бизнеса Поднебесной от иностранного влияния.

Вотчиной Триады, откуда она распространила свое влияние по всему Китаю, стал Гонконг. Там в XIX веке входящие в нее группировки резко усилились благодаря бесконтрольной торговле опиумом: на него всю Поднебесную подсадили британские торговцы. И именно англичане впервые стали называть тайные китайские общества триадами.

Британцам китайская мафия обязана и своим главным оружием — мясницкими ножами

Пока Гонконг был колонией Великобритании, англичане категорически запрещали местному населению владеть оружием. И с тех пор именно мясницкие ножи, которыми гангстеры отрубают пальцы непокорным, стали ассоциироваться с Триадой.

Китайская мафия расцвела на контроле над наркопритонами, проститутками и различными видами нелегального бизнеса. До сих пор теневая экономика всего Гонконга и других частей страны находится в руках различных группировок, входящих в Триаду.

Тайные сигналы

В наши дни полиция в Китае порой ведет настоящие боевые действия в районах, которые облюбовала Триада, — для этого используются бронетехника и спецназ. Так, в ноябре 2011 года сотрудники местного Бюро по борьбе с оргпреступностью провели в Гонконге более семи тысяч рейдов против мафии.

В ходе них были закрыты 30 подпольных казино, 80 борделей, а также изъяты наркотики и запрещенные товары почти на шесть миллионов долларов. Полицейские арестовали почти две тысячи гангстеров, 74 из которых находились в розыске. Причем среди задержанных оказались персонажи, способные украсить собой любой голливудский боевик.

Так, оперативникам попался Джим Чунг-Шинг по кличке Гоночный бог — лидер входящей в Триаду группировки «Во Он Лок», специализирующейся на угоне машин. Еще один задержанный — босс мафии Во Шинг Во по кличке Четырехглазый Чуен. Своим прозвищем гангстер обязан умению следить за всеми и каждым.

Вообще, все группировки, входящие в Триаду, очень любят символизм и различные мистические ритуалы. Китайские банды часто больше напоминают закрытые братства со своими обетами, табу и клятвами на крови.

Главарь каждой из них зовется драконом, который в зависимости от района имеет свой цвет — к примеру, золотой или голубой

Бригадиров группировок Триады рядовые бойцы называют старейшинами или хозяевами, а самих себя зовут братьями, монахами или послушниками. Причем начать «карьеру» в Триаде не так просто: для этого нужна рекомендация четырех рядовых бойцов и босса, который берет новичка к себе. К слову, этим новичком может быть только этнический китаец.

«Новобранцы» [Триады] изучают историю и обряды тайного общества, секретные сигналы жестами и пальцами, словесные пароли. К моменту вступления необходимо наизусть выучить 21 правило дисциплинарного кодекса и 36 клятв. В ходе мистического ритуала им предстоит дать правильные ответы на вопросы в форме иносказаний или загадок

Всеволод Калинин, советский журналист-международник

Из книги «Золотая орхидея»

Свою принадлежность к той или иной группировке новички Триады зачастую отмечают специальными татуировками. Занять новую ступень в преступной иерархии «новобранец» может не раньше чем через три года: за это время путем различных испытаний ему приходится доказать свою верность китайской мафии.

Китайцы пришли

Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в центральной России и Санкт-Петербурге представители Триады, как правило, совершают преступления против соотечественников. При этом многие члены этнической мафии параллельно занимаются легальным бизнесом.

Кроме того, они создают специальные точки, где их соотечественники, имеющие проблемы, могут при необходимости «залечь на дно». При этом из-за закрытости китайской диаспоры и банального незнания ее сложного языка у оперативников крайне мало информации о деятельности Триады в России.

В мире у миграционных служб есть выражение «китайцы не умирают». Их смерти нигде не регистрируются. Просто умер китаец — по его документам живет и работает кто-то другой

Константин Полторанин

в 2010 году — глава пресс-службы Федеральной миграционной службы (ФМС)

Между тем на Дальнем Востоке деятельность представителей Триады представляет серьезную угрозу. Китайская мафия там занимается нелегальной добычей и вывозом леса, а также контрабандой и скупкой российских морепродуктов.

С 90-х годов российский Дальний Восток является объектом интереса китайской организованной преступности. Незаконная добыча морепродуктов — одна из основных областей «сотрудничества» между китайскими и российскими преступными группами

Сергей Лелюхин

кандидат экономических наук

По данным российских правоохранительных органов, ущерб от деятельности китайской мафии на Дальнем Востоке составляет сотни миллионов долларов. При этом для хищения морских биоресурсов она применяет разные приемы: от браконьерства в районе Курил до внедрения своих людей в бизнес и подкупа представителей надзорных органов.

Кроме того, представители Триады активно сотрудничают с российскими организованными преступными группировками (ОПГ) в плане хищения ценных ископаемых и драгоценных металлов. По сути, китайскую мафию на Дальнем Востоке интересуют все ресурсы, которые можно выгодно продать у себя в стране.

Ни у одного из задержанных не было детей. Следователи устанавливают, зачем они держали у себя игрушки.

Сотрудники российских спецслужб неоднократно фиксировали случаи, когда россияне похищали на заводах и предприятиях драгоценные металлы, которые затем пытались продать китайцам для последующего вывоза из России. Не отстают и браконьеры, добывающие бесценные для китайской народной медицины женьшень, шкуры тигров и медвежью желчь.

Как рассказал источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, наибольшую активность в России проявляют представители мафии из Пекина, Шанхая и Харбина. При этом в общении с российским криминалом китайские гангстеры проявляют тонкую психологию, умело играя на амбициях и тщеславии авторитетов с Дальнего Востока.

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Сегодня расследование дела предполагаемых членов Триады, задержанных в Санкт-Петербурге, продолжается. Следователи устанавливают всех, кто мог пострадать от рук китайских гангстеров, а биографии задержанных тщательно изучаются — в том числе, при помощи Интерпола.

Следователи не исключают, что к ним в руки попала лишь часть участников крупной этнической группировки, действующей в Ленинградской области

Между тем сами задержанные общаться со следствием пока не спешат: адвокат Хуэй Ван — член Балтийской коллегии адвокатов — и вовсе забыл русский язык, оказавшись в руках правоохранительных органов. Ему на защиту пришли сразу пять коллег весьма высокого класса, которые потребовали отправить Хуэй Вана под домашний арест. Но суд решил иначе — и сегодня предполагаемый участник Триады находится в СИЗО, где ждет своей дальнейшей судьбы.

Владимир Седов