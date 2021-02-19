Музыка их связала: Аврил Лавинь встречается с бывшим парнем Деми Ловато рэпером Mod Sun

19.02.2021, 13:48, Разное

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Спустя два года сердце 36-летней певицы Аврил Лавинь снова занято. Два месяца западные таблоиды предполагали, что у Аврил новый роман, но это были лишь слухи от анонимных источников. И вот теперь артистку сфотографировали у входа в ресторан в Малибу в компании музыканта Mod Sun, и их объятия точно нельзя назвать дружескими. В начале недели пару также видели на прогулке по Малибу — полагают, что они вместе отметили День святого Валентина.

Настоящее имя 33-летнего музыканта Mod Sun — Дерек Райан Смит, он родом из Миннесоты. Он с детства сам пишет и музыку, и тексты, умеет играть на гитаре, пианино и барабанах. Позже выбрал альтернативное направление и теперь развивается в панк-роке, рэпе и хип-хопе. Mod Sun был барабанщиком пост-хардкор групп Four Letter Lie и Scary Kids Scaring Kids. Позже ушел в сольное плавание и за свою творческую карьеру успел поработать с Беллой Торн, G-Eazy и Machine Gun Kelly. Кстати, последний как раз и познакомил Дерека с Аврил на общей вечеринке.

Личная жизнь Mod Sun до Лавинь была весьма богатой: известно, что осенью 2020 года он закрутил мимолетный роман с Деми Ловато (до ее помолвки с актером Максом Эрихом), а до этого у него были полиаморные отношения — он одновременно встречался с певицей Беллой Торн и американской моделью и YouTube-блогером Таной Монго. С Таной он повстречался чуть дольше, расстались они в начале 2020-го.

Mod Sun и Аврил Лавинь

В январе Аврил и Дерек выпустил первый совместный трек Flames, а спустя пару недель — клип на него. Известно, что песня войдет в его будущий четвертый альбом, релиз которого состоится в этом году. Вот как Аврил оценила сотрудничество с Mod Sun:

Мы с Mod почувствовали какую-то связь с первого же дня работы в студии. Он потрясающий артист и продюсер. Это наша первая песня, но не последняя. Горжусь треком Flames.

Дерек ответил, что Аврил “все сделала потрясающе” и для него “было честью работать с ней”. Поклонники певицы предполагают, что во время работы над этой песней между ними и зародились романтические чувства.

Напомним, в ноябре 2019 года Аврил Лавинь рассталась с сыном египетско-американского миллиардера Файеза Сарофима – Филлипом. Это были ее первые серьезные отншения после выздоровления — несколько лет назад у нее диагностировали опасную для жизни болезнь Лайма, которая развилась от укуса клеща. Аврил была почти полностью парализована, провела на больничной койке много месяцев, а после выздоровления развелась с Чедом Крюгером, вокалистом группы Nickelback, после двух лет брака. До этого она была замужем за вокалистом группы Sum 41 Дереком Уибли (брак продлился четыре года — с 2006 по 2010-й).