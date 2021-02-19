 

В прошлом к глобальному изменению климата привело нарушение магнитного поля Земли

19.02.2021, 13:38, Разное
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Ученым удалось найти доказательства того, что в прошлом резкое изменение климата произошло из-за нарушения магнитного поля Земли. Глобальные перемены не только повлияли на окружающую среду, но и вызвали массовое вымирание, сейчас ученых беспокоит тот факт, что северный магнитный полюс ведет себя крайне странно.
Явление, когда было нарушено магнитное поле Земли, и произошла смена климата, получило название «событие Адамса». В честь фантаста, написавшего «Автостопом по Галактике», Дугласа Адамса. Само открытие удалось сделать после исследования новозеландских деревьев каури, хранившихся в отложениях более 40 000 лет.

Изучив кольца деревьев, исследователи обнаружили, что в прошлом в атмосфере планеты произошел всплеск радиоуглерода. Причиной этого события стало нарушение магнитного поля Земли. В это время площадь ледяных щитов и размеры ледников увеличивались, они активно сдвигались, а фауна начала вымирать.

По словам экспертов, 42 000 лет назад полюса Земли поменялись местами, что вызвало ослабление магнитного поля на 6%, если сравнивать с его сегодняшней мощностью. Кроме того, исследователи предупредили, что в течение 170 лет магнитное поле ослабло на 9%. Профессор Крис Терни опасается, что события, случившиеся в прошлом, могут вновь повториться.

Источник: discover24.ru



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