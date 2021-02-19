Ученые научились общаться со спящими людьми

19.02.2021, 13:38, Разное

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Международная группа ученых установила, что спящие люди могут взаимодействовать с бодрствующим человеком и даже отвечать ему на некоторые вопросы. Кроме того, после пробуждения люди были в состоянии вспомнить слова, которые были произнесены рядом с ними.

В исследовании ученых из Европы и США приняли участие 36 респондентов. Всего было проведено 57 сеансов сна, в 26% из которых спящие люди за счет движения глаз подтверждали, что они вошли в фазу осознанного сна. В целом эксперты пытались установить общение со сновидцами 158 раз, из них в 18% случаев был получен хотя бы один ответ на вопрос.

В основном спящий человек может отвечать односложными словами: «да» или «нет». Но происходит это лишь в некоторых случаях, поскольку до 60% задаваемых вопросов ответов не получают. Также при помощи мимики лица или движения глаз, спящие люди решали простейшие математические задачи.

Ученые убедились в том, что они действительно общались с человеком, когда он спал, уже после пробуждения. Респонденты помнили, какие вопросы они слышали, отметил когнитивный нейробиолог Кен Паллер. Кроме тех, на которые ответы они не дали.

Источник: naked-science.ru