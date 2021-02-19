Рыбные фекалии образуют в Мировом океане до 16% всего углерода

19.02.2021, 13:38, Разное

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В результате исследования исследователи установили, что рыбы вносят большой вклад в насыщение океана углеродом. Их фекалии образуют до 16% этого химического вещества в Мировом океане.

Ранее было достоверно известно, что с поверхности в океанические воды углерод попадает благодаря жизнедеятельности криля и зоопланктона. Они играли роль своеобразного «насоса». Однако теперь стало известно, что и рыбы вносят свой вклад в этот процесс.

Созданная учеными глобальная модель показала, что рыбьи фекалии насыщены углеродом. Поэтому когда его частицы опускаются на дно, то воды Мирового океана им насыщаются. Всего каждый год фекалии генерируют до 1,65 млрд тонн углерода. Но исследователи добавляют, что их оценку необходимо будет уточнить.

Источник: glas.ru