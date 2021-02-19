Гриценко: “Новым” владельцем канала “Прямий” стала Prime Asset Capital. Это офшор Порошенко

19.02.2021, 13:32, Новости дня

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Спектакль “Порошенко купил сам у себя канал” – на кого рассчитан? Всем и без спектакля было ясно, чей это канал и кого он ежедневно рекламирует.

Хочу другое вам напомнить, потому что забывается. Помните резонансное журналистское расследование Panama Papers о топ-чиновниках разных государств, которые через скрытые офшоры отмывали грязные средства, финансировали различные схемы, недоплачивая налоги своим собственным государствам?

Там и фамилия мародера прозвучала с его офшором Prime Asset Capital, вспомнили? Так вот сейчас, во время спектакля с “покупкой” канала, сказано четко и ясно из его уст: “новым” владельцем “Прямого” канала стала Prime Asset Capital, которая на 100% принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу.

Когда в первые патриоты страны лезет офшорник, который десятилетиями работал и сейчас работает через офшоры, чтобы недоплачивать налоги своим солдатам, своим учителям и врачам, своим пенсионерам и ветеранам АТО, – его избиратели, зная это, и в дальнейшем будут его любить?

Источник: Анатолій Гриценко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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