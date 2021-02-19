 

Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим

19.02.2021, 13:32, Новости дня
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Украинский ведущий Владимир Остапчук 17 февраля, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, сообщил, что имеет диплом преподавателя английского языка.

По словам ведущего, после получения диплома он в течение года преподавал английский язык в высшем учебном заведении (Уманском аграрном университете. – “ГОРДОН”).

Скриншот: / Instagram

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс “Евровидение”.

В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика. Сейчас является ведущим шоу “Маска” на канале “Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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