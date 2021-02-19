 

Евросоюз будет собирать с российских туристов налог на глобальное потепление

19.02.2021, 13:26, Разное
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Еврокомиссия анонсировала новые правила въезда на территорию стран Европы для жителей России и Белоруссии. Помимо стандартных процедур оформления визы, туристам из этих государств придется заплатить сбор в размере 180 евро в качестве штрафа за вклад этих стран в глобальное изменение климата.

По словам главы комиссии ЕС по климату Ганса Соллерна, 80% всех парниковых газов в Европе выпускается в атмосферу в результате сжигания продуктов переработки российской нефти и белорусского картофельного топлива. Пока Россия не снизит долю углекислого газа в них с 99% до 5%, её жителям придется платить налог на порчу европейского климата.

«Мы считаем, что Россия должна радикально снизить уровень углерода в своей нефти или же полностью отказаться от добычи полезных ископаемых, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением», – сказал Соллерн.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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