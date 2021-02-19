 

Сахалинский депутат лишился мандата из-за нецензурных песен в TikTok

19.02.2021, 13:18, Новости дня
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Депутат из сахалинского города Томари, публиковавший в соцсети TikTok песни с нецензурной бранью, вышел из КПРФ, а позже написал заявление о выходе из состава районного собрания, сообщила глава представительного органа Валентина Новикова.

«Да, действительно, Булатов Сергей написал заявление о выходе из состава депутатов по собственному желанию. Мы единогласно решили снять с него полномочия (депутата)», – передает ее слова РИА «Новости».

Булатов являлся депутатом собрания Томаринского городского округа от партии КПРФ. Ролики из TikTok он уже удалил.

«На уже удаленном из TikТоk ролике народный избранник поет песню с нецензурной лексикой, при этом на заднем сиденье автомобиля, который ведет Булатов, находятся дети», – сообщал Центр управления регионом (ЦУР) Сахалина.



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