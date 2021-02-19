Сенатор Клишас: Минюст РФ вправе не выполнять требование ЕСПЧ

19.02.2021, 13:14, Разное

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Для обоснования решения по обеспечительным мерам в отношении Навального ЕСПЧ ссылается на свои внутренние регламенты, а не на нормы международного права, указал парламентарий.

Россия действует в соответствии с нормами международного права и своей Конституцией, которая и до внесения поправок запрещала вмешательство в деятельность суда, подчеркнул Клишас. Он напомнил о статье 120, где прописана независимость судей и их подчинение Конституции и федеральному закону.

“Но подчеркну: ни наши законы, ни международное право не содержат норм, позволяющих вмешиваться в процесс на стадии исполнения приговора. Более того, у ЕСПЧ нет полномочий по оценке доказательств”, – сказал сенатор в интервью “Парламентской газете”.

Политические указания органов ЕС не являются основанием для нарушения основного закона страны, отметил Клишас. Парламентарий призвал Европейский суд не нарушать национальное законодательство и не выходить за рамки своих компетенций, давая властям РФ указания.

“Поэтому у Минюста и нет никаких правовых оснований, чтобы исполнить данное решение ЕСПЧ”, – пояснил сенатор.

Прокомментировал Клишас и возражения сторонников блогера по поводу его ареста на 30 суток. “Первое – что недопустимо применять часть 18 статьи 397 Уголовно-процессуального кодекса по аналогии. Но, во-первых, это в уголовном праве аналогия не допустима, а как раз в уголовно-процессуальном праве это распространённая практика: допустимо применить ту норму, которая разрешает наиболее сходный случай”, – пояснил парламентарий.

Кроме того, по данной норме Уголовно-процессуального кодекса суд вправе отправить под стражу осужденного, который уклоняется от исполнения мер ограничения свободы, уплаты штрафа и т.д., отметил сенатор.

Упомянутая норма УПК в отношении осужденных на условный срок применяется больше 10 лет, рассказал законодатель. “Под Навального не только не “ломали систему”, а наоборот, применили закон ровно так, как он и должен был применяться”, – подчеркнул Клишас.

Замечания о недопустимости продления срока ареста до решения о замене наказания и необходимости письменного предупреждения гражданина сенатор также считает несостоятельными. Он напомнил, что Навального несколько раз предупреждали о возможной отмене условного срока и замене его на реальный.

Что касается дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, то в нем отчетливо видны элементы состава преступления, считает член Совета Федерации. Ветеран снимался в ролике в поддержку поправок к Конституции, а Навальный назвал участников “предателями” и “позором страны”, напомнил парламентарий.

Напомним, что суд в Страсбурге 16 февраля потребовал от России освободить Навального. “Мера вступает в силу немедленно”, – сказано в релизе ЕСПЧ.

Мосгорсуд 2 февраля заменил блогеру условный срок на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Навальный признан виновным в мошенничестве по делу “Ив Роше” и должен отмечаться в инспекции два раза в месяц. До августа 2020 года он шесть раз проигнорировал это требование, а с сентября не отмечался ни разу.