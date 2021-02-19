Что подарить мужчине на 23 февраля: идеи для мужа, папы и брата

19.02.2021, 13:14, Разное

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При выборе подарка всегда нужно учитывать много факторов, в

первую очередь, интересы и увлечения человека. Но мы подготовили несколько

универсальных идей, которые подойдут как мужу, так папе или брату, а может и

коллеге по работе.

Впечатления

Положительные эмоции – лучший подарок. Вспомните, о чем

мечтают ваши муж, папа, брат и помогите им осуществить заветные желания. Это

может быть прыжок с парашютом, занятие в стрелковом клубе, концерт любимой

группы, тест-драйв машины или билеты на матч. Иногда сделать человека

счастливым может что-то банальное, но такое необходимое. Поэтому всегда

запоминайте (или записываете) желания ваших близких. Это точно облегчит вам

поиски подарков на все праздники.

Гаджеты

В наше время человек уже не может представить себя без

телефона в руках, наушников в ушах или ноутбука на столе. Может быть, вашему

мужчине пора заменить один из его любимых устройств на новый? Или чего-то не

хватает в его коллекции смарт-аксессуаров?

Обратите внимание на умные часы. Они недавно, но очень

активно, начали заменять классические часы, ведь имеют гораздо больше полезных

функций. Например, помогают следить за здоровьем, уведомляют о звонках и сообщениях

и позволяют частично управлять телефоном. Пожалуй, единственный недостаток такого

подарка в том, что их нужно регулярно заряжать.

Но есть модели, в которых и эта

проблема решена. Одна из таких – HUAWEI WATCH GT 2 Pro. Устройство может работать 2

недели без подзарядки и стать хорошим компаньоном на каждый день. Умный

подарок. Больше, чем время.

Ужин

Как говорится, путь к сердцу мужчины лежит через желудок.

Есть несколько вариантов проведения праздничного ужина. Конечно, один из них –

приготовить любимые блюда или порадовать мужчину новыми кулинарными шедеврами

собственного приготовления. Но есть и другой – отправиться в необычное

заведение. Ресторан с панорамным видом на город или наоборот где-то глубоко под

землей, а может в аквариуме или в полной темноте. Найдите то, что будет по душе

вам и вашим спутникам.

Путешествие

Режим “работа-дом” стал таким привычным, что даже в

выходные тяжело расслабиться. Как известно, 23 февраля – официальный нерабочей

день в России, а это значит, что можно успеть вырваться из повседневности.

Уехать на пару дней с мужем, а может всей большой семьей. Наша страна такая

необъятная и в ней точно найдется место, которое захочется посетить.

После выбора подарка не забудьте, что его нужно преподнести

красиво, а главное с любовью. Радуйте своих мужчин не только по праздникам, и

они будут радовать вас чаще!