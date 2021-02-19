Мнение: Русская Украина не восстанет.

19.02.2021, 13:06, Разное

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Игорь Дмитриев сумел, на мой взгляд, точно сказать о сути происходящего в Украине. Порядочных людей и патриотов под страхом смерти, потери работы и т.д. заставили замолчать. Вволю разглагольствуют предатели и люди, жизнь у которых пока что не сложилась. Они не смогли, как правило, состояться ни в профессии, ни в семье, ни в дружбе, ни в любви к Богу, людям и Родине. Но виноватыми у них во всем оказались Янукович. И Россия.

Казавшийся выходом из ситуации Владимир Зеленский предал в угоду собирательному образу Коломойского украинский народ, и сегодня уже мало чем отличается от Порошенко. Хотя на выборах он заявлял себя, как альтернатива ему. Но сегодня практически во всем он продолжает политику Петра Алексеевича. И даже во многом сумел превзойти его в желании быть лояльным националистам.

Вот он, наш неповторимый украинский колорит! Наше уникальное ноу-хау, яке мы явылы свитови. Евреи взасос целуются с бандеровцами! Таки земля обетованная на Вкраини мылий! Лев и ягненок мирно пасутся рядом!

И над всем этим на реки крови в Украине благосклонно смотрят Европа и Америка. Нет ничего приятней, чем смотреть на то, как простодушные люди умирают только за то, чтобы оказаться в твоем тупике, из которого сейчас уже ты и сам не можешь и не знаешь как выбраться. Ты понимаешь, что даже из прекрасного и, еще вчера казалось – вечного западного капитализма уже пора делать ноги. Если хочешь уцелеть. А они только мечтают попасть в твою западню. И даже готовы проливать кровь за это.

Як кажуть у нас на Галычыни. Дас ис фантастишь!

Почему русская Украина не восстала и семь лет терпит Майдан

В эти февральские дни 2014 года в центре Киева произошел госпереворот. Националисты и западники начали с кровью выкорчевывать из страны все русское. И продолжают до сих пор. Но, бунт против этого поднял только Донбасс. А остальные смирились?

Все эти годы многим в России не дает покоя вопрос, почему близкие нам ментально украинцы, а тем более — миллионы русских, глядя на майданный карнавал русофобии, не попытались хоть что-то сказать в ответ?

Я помню тот вечер перед бойней. Усталый украинский спецназ «Беркут», сжав бурлящий Майдан до маленького пятачка, спал вповалку на своих щитах прямо на передовой, под открытым небом. В блокированной со всех сторон толпе дама в соболином полушубке, задорно хохоча, разливала коктейль Молотова по бутылкам. Мужики в «лагере Януковича» в 10 минутах ходьбы от Майдана разливали водку по стаканам…

На утро первых сметет толпа, последние разбегутся сами, а власть возьмут националисты. И страна, чадя горящими покрышками, понесется под откос.

Все эти годы многим в России не дает покоя вопрос, почему близкие нам ментально украинцы, а тем более — миллионы русских, глядя на майданный карнавал русофобии, не попытались хоть что-то сказать в ответ? Даже после сожжения людей в Одессе 2 мая 2014 года!

И каков еще запас прочности пружины, в которую сжимают русских на Украине?

Эти вопросы я задал экс-депутату Одесского горсовета, политологу Игорю Димитриеву, вынужденному уехать из родного города. Мы познакомились с ним в Донецке в разгар боев. Поэтому говорим на «ты».

«ПРОРОССИЙСКИХ ПАРТИЙ ТАМ НЕТ»

– Люди не восстают сами, просто так. Стихийно, это не происходит. Чтобы люди восстали, должна быть движущая сила, партия, – считает Игорь Димитриев. – К сожалению, политические силы, которые кричали: «Смотрите, какие мы пророссийские!», оказались такими лишь на словах. Вообще на Украине все такие партии воспринимать пророссийскими большая ошибка. Это такой внутриукраинский маскарад.

– После майдана они сняли маски?

– Когда стало понятно, что власть меняется, они тут же переметнулись или включили задний ход, чтобы дальше работать и зарабатывать деньги… А низовых структур просто не было потому, что их подавила та самая Партия регионов Януковича, которая имела мандат от России на пророссийскую деятельность. И в тот момент, когда потребовалось то самое организационное ядро, Партия регионов рассыпалась по щелчку пальцев. После чего многие уже не решились встать на эту дорогу – она означала большой риск: потерю всего, сроки большие, уголовное преследование, международный розыск.

И многих обманывало то, что на Украине комбинации со сменой власти происходили не раз, потом – с обратной сменой. Качели. Но этот Майдан решил застопорить колесо, скрепить его кровью.

– Закрепиться у власти через войну?

– И за счет войны они крепко, как мы видим, во власти засели. В конце концов, их расчет удался.

ЖИЗНЬ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЭМИГРАЦИИ

– Спустя 7 лет уже на Привозе, в твоей родной Одессе, уже запрещают торговать на русском языке. Но люди и после этого продолжают молчать…

– Это уже фрустрация. Люди разочаровались… Многие на полном серьезе верили в Зеленского. Но когда тебя, как они говорят, юзали много раз, когда тебе казалось, что вот-вот все изменится, а потом снова «кидали», происходит внутренняя эмиграция. То есть человек знает, что выхода нет, от его мнения ничего не зависит. Он просто уходит жить из реального мира куда-то к себе на кухню. В общем, так изначально с людьми и планировали поступить. Там сильные западные технологи консультируют, они тонко работают с психологией.

– Например?

– Они, с одной стороны, запретили массовые шествия – ты перестаешь видеть, как нас много. Ощущаешь себя в меньшинстве. Ты не можешь к каждому человеку на улице подойти и спросить, каких он взглядов. Все стараются об этом помалкивать. А в СМИ доминирует радикальный украинский национализм.

А потом через СБУ начинают подавлять любые контакты между такими людьми. Например, просили стучать на сепаратистов по телефону. К чему это приводит? Человек замыкается, и даже если таких большинство, они уже не играют никакой роли. Они разрозненны. Каждый из них думает, что он один такой. Человек в одиночестве уже не опасен. Что он может? Разозлившись, бомбу взорвать?

– И альтернативы он не видит…

– Правильно, в том числе – и от России. Да, украинцы облажались, разрушили страну. Но Россия тоже не может предложить этим людям никакой ясной альтернативы. И это правда. Альтернатива – не Донецк и Луганск. Мне очень жаль людей, которые там живут под постоянными обстрелами. Я видел еще года три назад, какой там был упадок. Люди были разочарованы. Сейчас они хоть паспорта стали получать…

Если бы жизнь в Донбассе сделали заметно лучше, чем на Украине, это был бы пример и для Одессы, и для Харькова. Но Россия сама до сих пор не решила, что делать с Донбассом.

«ТАМ ВСЕ МРАЧНО И ГРЯЗНО»

– А есть точка кипения у народа Украины? Чтоб человек на своей кухне рубанул ладонью по столу и вышел на улицу?

– Чаша терпения может переполняться сколько угодно. Но соцсети под контролем западных структур. А все активисты – под контролем правоохранителей. Человек может возмущаться, но ему некуда выплеснуть свое раздражение. Само по себе ничего не взрывается. А попробуй закипеть, когда люди уже согласны на все, лишь бы их не трогали. Они стараются увезти своих детей подальше. С переездом в Россию до сих пор большие бюрократические проблемы. Поэтому стараются уезжать в Европу, в Канаду, в США. И забыть Украину как страшный сон.

– Ты все еще общаешься с бывшими знакомыми на Украине?

– Они живут в состоянии истерики, с ними сложно общаться. Когда мой ребенок ездит к родственникам, он говорит: «Я не хочу туда, там все мрачно и грязно!» Раньше Украина не создавала такого впечатления. Она была симпатичной страной с позитивными людьми. А сейчас там у людей психический стресс. Они погружены в этот злой политический карнавал, не имеющий отношения к реальной жизни. Ты можешь выбирать только между Порошенко, Зеленским и Медведчуком. При том, что Медведчук из-за того, что у него есть ресурсы транслировать даже не пророссийскую, а просто умеренную политику, он уже выходит на первое место.

Это говорит о том, что запрос-то у людей есть. Просто они живут в изоляции. Чтобы понять граждан Украины, нужно в их шкуре пожить. Когда каждый день из каждого утюга тебе – об оккупантах, об обстрелах, о том, что русские придут и тебя зарежут. Ты долго будешь этому сопротивляться и думать: ну как же так, я тоже русский. А потом, спустя год, два, три ты прогнешься под это.

– Напоминает какой-то фильм-антиутопию…

– Вот Украина – это такой эксперимент. Создание альтернативной реальности. Я уверен, что как полигон она отработала свою роль. И то, что мы видим в мире, это массовое сумасшествие, все эти механизмы были впервые применены именно там. Всякие грантовые структуры особо и не скрывали, что проводили эксперимент по снижению роли государства при сохранении контроля над обществом.

Суть в том, что у тебя убирают медицину и образование как лишние расходы. Но общество продолжают контролировать. Я думаю, сейчас в мире много где будет такое. Когда расходы на население снизят, но благодаря соцсетям это же самое население будет выполнять нужные команды.

РОССИЮ РАСШАТЫВАЮТ ТАК ЖЕ — ЧЕРЕЗ ДЕТЕЙ

– И движущая сила этого, как правило, молодежь?

– А это самое актуальное, в том числе и для России! Что произошло на Украине между первым и вторым Майданом? За это время у нас украли детей! С помощью соцсетей, СМИ и смены образования. Все, кто получал власть, прыгал на финансовые потоки – газ, бюджет и так далее. А образование отдали на откуп националистам и западным грантам. И они воспитывали уже совсем другое поколение.

Прошло 10 лет, и в детской у каждого уже жил враг. И 2 мая 2014 года в Одессе это молодое поколение уже шло убивать.

– Россию ждет тот же искусственно выращенный и обостренный конфликт поколений?

– Он уже чувствуется здесь. Это кажется несерьезным – мы же не Украина, как-нибудь справимся, у нас государственные традиции покрепче будут. Но я уже видел, как это происходило. И я понимаю, что это очень реальная перспектива и здесь, когда целое поколение выбивают. Когда между людьми роют пропасть. Это очень серьезная вещь. Дети начинают задавать тон, но они уже чужие, инородные и очень враждебные. И взрослые сдаются: «Это же наши дети, за ними будущее, может, так и надо?..» Я пока не вижу, чтобы Россия извлекла какие-то уроки.”

(С) С просторов интернета.

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