Появились данные о самом мощном, инновационном и холодном смартфоне на Snapdragon 888 Lenovo Legion

19.02.2021, 12:44, Разное

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Готовится к выходу новый смартфон на Snapdragon 888 от компании Lenovo. Legion станет самым мощным, инновационным и холодным устройством компании.

Корпорация Lenovo заявила о готовности выпустить на рынок самый инновационный смартфон. В нем будет реализована новейшая технология теплоотвода, ранее не применяемая в подобных устройствах. Гендиректор мобильного отдела китайского бренда Чен Цзянь пояснил об игровом “умном телефоне” с названием Legion. Он уверен, что аппарат станет настоящим прорывом для любителей, особенно для любителей гейминга.

Работает девайс на самой актуальной на данный момент версии однокристальной мобильной платформы Snapdragon 888 от Qualcomm. Главной же “изюминкой” гаджета станет специально разработанная система охлаждения TSI Frost Blade. Благодаря ее асинхронной разделённой конденсационной архитектуре и двойному жидкостному охлаждению Legion сможет претендовать на звание самого холодного смартфона.

Кроме того смартфон снабжён 14 датчиками температуры, отслеживающими степень нагревания в реальном времени. После проведения мониторинга они самостоятельно регулируют работу всей системы охлаждения аппарата. Таким образом, устройству не грозит перегрев даже при долгой работе или игре в энергоёмких приложениях. Официальный анонс самого мощного, инновационного и холодного устройства бренда Lenovo ожидается в ближайшее время. Тогда же станут известны и другие характеристики гаджета.

Источник: www.ixbt.com