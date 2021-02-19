В России создают систему для определения степени усталости пилотов и водителей

19.02.2021, 12:44, Разное

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Российские исследователи разработали уникальную систему, позволяющую оценивать степень усталости автомобилистов и пилотов самолетов. Специальное устройство отслеживает уровень внимания и насколько сконцентрирован человек для того, чтобы выйти в рейс.

Разработкой системы отслеживания усталости занимались сотрудники базы лаборатории и когнитивных технологий «Университета Иннополиса». Само устройство состоит из двух элементов: шлема с электродами и цифрового интерфейса. В совокупности они способны оценить степень усталости мозга, а также нуждается ли он в отдыхе.

В течение двух лет исследователи готовы представить первые прототипы. Разработкой уже заинтересовалась одна из компаний, задействованная в авиационной отрасли. Кроме того, разработка может стать основой для специальных тренажеров, помогающих увеличить концентрацию внимания.

Источник: ria.ru