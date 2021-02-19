Ученые: Не все перенесенные штаммы гриппа дают защиту от вируса в будущем

19.02.2021, 12:44, Разное

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Исследователи Университета Питтсбурга (США) рассказали, что не все штаммы гриппа, перенесенные в детском возрасте, надежно защищают от гриппа в будущем. Такое открытие очень важно в период эпидемии COVID-19.

Сима Лакдавала, доцент кафедры микробиологии, сообщила, что люди, перенесшие SARS в 2003 году, не должны надеяться на 100% защиту от коронавируса. Организм сформировал нужный иммунитет, но это не сможет предотвратить инфицирование другими видоизмененными штаммами.

Специалисты проверяли концепцию «Первородного антигенного греха», когда первое действие патогена оказывает влияние на иммунную систему людей к будущим болезням. Как оказалось, в период эпидемии гриппа H1N1 люди от 5 до 24 лет болели неравномерно. Немолодые люди менее предрасположены инфицированию из-за сильного иммунитета, который получили после инфицирования другими штаммами.

В своем исследовании специалисты смогли заразить различные группы хорьков гриппом H3N2 и H1N1. Подопытных не трогали 3 месяца, чтобы успокоить их иммунную систему. Далее для контакта с носителями различных типов вирусов грызунов соединили. Зверьки, которые переболели серотипом вируса гриппа A, не смогли заразиться, а обладатели антител к гонконгскому гриппу с инфекцией не справились.

Авторы работы сообщили, что иммунная система человека определяет чувствительность к заболеваниям, но закон не функционирует одинаково. Это нужно учитывать во время подготовки к будущим эпидемиям.