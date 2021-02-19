 

Компания Ford изменила экстерьер нового спорткара Mustang Mach 1

19.02.2021, 12:42, Новости дня
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Американская компания Ford модернизировала кузов обновленного спорткара Mustang Mach 1.

В свою очередь, модель имеет на кузове надпись «Мах 1». Вместе с тем модель теперь отличается темными оттенками на кузове. Кроме того, автомобиль обладает модернизированной решеткой радиатора. Эксперты констатировали – спорткар отличается более агрессивным дизайном кузова. Боковые крылья существенно обновили и сделали выразительными.

Под капотом применили 5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 480 л.с. Также автомобиль оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач. Предполагается что модернизированный спорткар Mustang Mach 1 официально представят публике уже в следующем месяце.



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