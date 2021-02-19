Новая оболочка уже ждет Fire TV Stick 4K и Fire TV Cube

19.02.2021, 12:42, Новости дня

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На фоне недавно вступивших в силу обновлений для Android TV Amazon решил продолжить распространение новой оболочки для Fire TV.

Впервые новый интерфейс появился еще в сентябре 2020 года, а в декабре начал активное распространение для Fire TV Stick Lite и Fire TV Stick третьего поколения. На сегодняшний день стало известно, что выпускается еще более усовершенствованная версия UI, которую можно будет установить на устройства уже в следующем месяце.

Среди появившихся изменений выделяют возможность выбрать экран профиля, а также добавление вкладки «Найти». Ее удобно расположили в панели для навигации, где можно отыскать часто используемые приложения.