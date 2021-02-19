 

Новая оболочка уже ждет Fire TV Stick 4K и Fire TV Cube

19.02.2021, 12:42, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

На фоне недавно вступивших в силу обновлений для Android TV Amazon решил продолжить распространение новой оболочки для Fire TV.

Впервые новый интерфейс появился еще в сентябре 2020 года, а в декабре начал активное распространение для Fire TV Stick Lite и Fire TV Stick третьего поколения. На сегодняшний день стало известно, что выпускается еще более усовершенствованная версия UI, которую можно будет установить на устройства уже в следующем месяце.

Среди появившихся изменений выделяют возможность выбрать экран профиля, а также добавление вкладки «Найти». Ее удобно расположили в панели для навигации, где можно отыскать часто используемые приложения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Названы сроки поставок российско-китайского самолета

06.02 / Проект «Россия – моя история» преодолел отметку в 10 тыс. мероприятий

09.10 / Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Москве

01.01 / Новогоднее обращение президента России

01.07 / Участки для голосования по Конституции РФ открылись на Украине

04.01 / “Леся, дети смотрят”. Никитюк засветила полуголое тело

06.07 / Одиночество Валентины Клягиной: почему звезда советского кино 10 лет не видела сына

06.01 / “Может, мы сейчас с вами говорим, а Путин уже мертв” – Самые яркие цитаты Чичваркина из интервью Гордону

09.12 / “Динамо” выиграло у “Ференцвароша” и весной сыграет в Лиге Европы

13.08 / Кремль заявил об отсутствии в графике Путина встречи с Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска