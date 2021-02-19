 

“Как дитя зачать!” Тарзан создал портрет своего сына от Королевой

19.02.2021, 12:38, Новости дня
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50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 19 февраля поделился в Instagram портретом своего сына Архипа. Автор картины – сам Тарзан.

“… давно о цвете я мечтаю…
И кистью лЕгко наносить
мазки, фактуру обнажая…
И вот…
Сижу… Соображаю,
что первым написать..?
Ууххх! — волнение…
Сомнения… Хватит ли уменья?!
Холст первый – как дитя зачать!
… минуту… Аналогия такая
меня на мысль навела…
… и раз с дитем
судьба меня не подвела,
я первый холст ему же посвящаю!
… Сынок!
В твой день рождения
Желаю, чтобы добрый Свет
всю жизнь твою пронзал!
и пусть удача будет и любовь,
и счастьем пусть горят глаза.
Вот твой портрет –
тебя я создал вновь,
как 19 лет назад”, – написал он.

В правом нижнем углу картины подпись “С. Глушко” – настоящее имя Тарзана – Сергей Глушко.

“С днем рождения, Архип!” – завершил он пост.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Архипу Глушко 19 февраля исполнилось 19 лет. Он строит карьеру певца под именем Архип Грек.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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