“Как дитя зачать!” Тарзан создал портрет своего сына от Королевой

19.02.2021, 12:38, Новости дня

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50-летний российский стриптизер Тарзан (Сергей Глушко) 19 февраля поделился в Instagram портретом своего сына Архипа. Автор картины – сам Тарзан.

“… давно о цвете я мечтаю…

И кистью лЕгко наносить

мазки, фактуру обнажая…

И вот…

Сижу… Соображаю,

что первым написать..?

Ууххх! — волнение…

Сомнения… Хватит ли уменья?!

Холст первый – как дитя зачать!

… минуту… Аналогия такая

меня на мысль навела…

… и раз с дитем

судьба меня не подвела,

я первый холст ему же посвящаю!

… Сынок!

В твой день рождения

Желаю, чтобы добрый Свет

всю жизнь твою пронзал!

и пусть удача будет и любовь,

и счастьем пусть горят глаза.

Вот твой портрет –

тебя я создал вновь,

как 19 лет назад”, – написал он.

В правом нижнем углу картины подпись “С. Глушко” – настоящее имя Тарзана – Сергей Глушко.

“С днем рождения, Архип!” – завершил он пост.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Архипу Глушко 19 февраля исполнилось 19 лет. Он строит карьеру певца под именем Архип Грек.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. В августе 2020 года супруги отметили 17-летие совместной жизни.

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