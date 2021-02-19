В правительстве допустили продление льготной ипотеки после 2024 года

19.02.2021, 12:24, Новости дня

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Программа льготного ипотечного кредитования, скорее всего, будет продлена после 2024 года, но ее механизмы могут быть изменены, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на совещании в полпредстве УрФО в Екатеринбурге.

«По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения. Базово, мы считаем, что мы продлим ипотеку. Вы всем своим застройщикам скажите, что мы в любом случае эту программу бросать не будем», – сказал Хуснуллин, передает РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 31 марта представить предложения по реализации льготной ипотеки в 2021-2024 годах, рассмотрев возможность снижения процентной ставки для семей с двумя и более детьми. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти выработают итоговую позицию по продлению действующей сейчас госпрограммы льготной ипотеки по итогам рабочих совещаний, в настоящее время окончательного решения по этому вопросу не принято.

В то же время глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека под 6,5% на новостройки вылилась в повышение цен на жилье, которое к январю съело весь эффект от снижения ставки, поэтому ее необходимо постепенно сворачивать, однако в ряде регионов с низким объемом ввода жилья нужны льготные ипотечные программы.