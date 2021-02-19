Названа причина сообщения о возгорании в здании Большого театра

19.02.2021, 12:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Установка газового тушения несанкционированно сработала в здании Большого театра в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Представители ГАБТ сообщили пожарным, что во время использования сценического дыма произошло срабатывание установки газового тушения пожаров. Возгорания нет», – сообщил источник ТАСС.

Ранее источник сообщил, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве.