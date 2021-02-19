 

Названа причина сообщения о возгорании в здании Большого театра

19.02.2021, 12:24, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Установка газового тушения несанкционированно сработала в здании Большого театра в Москве, сообщил источник в экстренных службах.

«Представители ГАБТ сообщили пожарным, что во время использования сценического дыма произошло срабатывание установки газового тушения пожаров. Возгорания нет», – сообщил источник ТАСС.

Ранее источник сообщил, что пожарные выехали на проверку сообщения о задымлении в здании Большого театра в Москве.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Сафронову предъявили обвинение

11.07 / Диетолог объяснила, при каких условиях кола и чипсы не навредят здоровью

02.09 / США не будут разрабатывать вакцину от COVID-19 под эгидой ВОЗ

06.10 / Авдеев: Полгода #БезДАБІ. Муниципальные власти не могут снести даже незаконный балкончик, а “ликвидированное” ГАСИ продолжает работать

29.08 / Анонсирован новый запуск «Циркона» с борта «Адмирала Горшкова»

07.11 / Пушков поспорил с Познером о перспективах раскола США

07.10 / Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело» и дело о почте Клинтон

03.02 / В Москве и Петербурге полиция задержала участников несанкционированной акции

03.01 / Число жертв коронавируса в США превысило 350 тыс. человек

12.07 / Тутберидзе поделилась секретом успеха в работе тренера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска