Земфира готовит песню и клип о марке «Каждый день»

19.02.2021, 12:11, Разное

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Певица и музыкант Земфира Рамазанова вскоре выпустит песню и клип о марке продуктов и товаров народного потребления «Каждый день», принадлежащей сети «Ашан».

– Я давно хожу в магазины «Ашан». Максимально недорогие и качественные товары марки «Каждый день» для меня как таблетка. Можно часами выбирать их, затем распаковывать, раскладывать. Максимально доступно. Другое дело – водка «Каждый день». Она правда раздражает меня своей непосредственностью, вкусовым букетом, незатейливой этикеткой, но она непременный атрибут в моей жизни, и я постоянно к ней возвращаюсь, – сказала она.

По словам Земфиры, она написала песню, когда посещала «Ашан». Клип будет сниматься при поддержке сети супермаркетов, он выйдет не ранее марта.

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