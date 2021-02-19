 

Светлана Бондарчук, Полина Киценко и другие на необычной выставке ювелирного бренда

19.02.2021, 12:00, Разное
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Римские ювелиры всемирно известного бренда Bvlgari объединили сразу несколько высоких жанров искусства, чтобы продемонстрировать собственные шедевры в Санкт-Петербурге приглашенным гостям из Москвы и их питерским друзьям. В их числе – Полина Киценко, Снежана Георгиева, Светлана Бондарчук, Ирина Зарькова, Екатерина Мухина, Виктория Борисевич, Дмитрий Озерков и другие.

Полина КиценкоСнежана ГеоргиеваСветлана БондарчукИрина ЗарьковаСнежана Георгиева и Екатерина МухинаПолина Киценко, Снежана Георгиева и Виктория Борисевич

Знакомство с ювелирными новинками растянулось на два дня: сначала гости любовались ими в бутике Bvlgari на Невском, затем – на коктейле в Юсуповском люксе отеля Four Seasons Lion Palace и, наконец,  – во время гала-ужина на сцене Александринки. Старейший театр России, спроектированный итальянцем Карло Росси, открылся в этот вечер только для 30 гостей бренда. 

Чуть раньше приглашенные побывали в Эрмитаже на выставке Сесиля Битона – британский фотограф запечатлел немало знаменитых муз Bvlgari эпохи dolce vita.  Вечером же в театре излюбленная ювелирным домом тема современных див обрела новое живое воплощение. 

Гости вмиг ощутили себя главными действующими лицами спектакля. Среди дворцовых интерьеров лилась итальянская музыка в исполнении виртуозов – тенора Ивана Сапунова и оркестра под управлением дирижера Ильи Ситкина. В таинственной дымке, подсвеченные огнями рампы сверкали драгоценности из коллекций высокого ювелирного искусства Magnifiche, Serpenti, Divas’ Dream, Fiorever, Colour Treasures, отбрасывая  мягкие блики на бархат знаменитых кулис и вечерних нарядов.



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