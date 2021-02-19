Мнение: Как мы простили Китаю огромный долг

19.02.2021, 11:56, Разное

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В 1899 году в Китае началось Боксёрское восстание, вызванное скотским поведением европейских держав по отношению к фактически оккупированному Китаю. Боксёры (китайские повстанцы) устроили кровавую расправу над жившими в Китае европейцами, европейские державы ответили на это аналогичными жестокими мерами. Силы были очевидно неравны, так что в итоге боксёры потерпели ожидаемое поражение.

Согласно мирному договору Китай обязался принести извинения Германии и Японии, восстановить уничтоженные памятники на кладбищах, ослабить свои вооружённые силы и, кроме всего прочего, выплатить огромную контрибуцию за убийства европейцев: около 1 млрд рублей серебром. Примерно треть этой суммы предназначалась России.

Предполагалось, что контрибуцию Китай будет платить частями до 1939 года, однако уже в 1919 году большевики отказались от причитающихся России выплат. Цитирую официальный документ, поясняющий это решение:

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0015_kar&l=ru&object=translation

Обращение Совета Народных Комиссаров РСФСР к китайскому народу и правительствам Южного и Северного Китая

25 июля 1919 г.

В тот день, когда советские войска, разбив армию контрреволюционного деспота Колчака, опиравшегося на иностранные штыки и иностранное золото, победоносно вступили в Сибирь и идут на соединение с революционными народами Сибири, Совет Народных Комиссаров обращается ко всем народам Китая со следующими братскими словами:

Советская Россия и советская Красная Армия после двухлетней войны, после невероятных усилий, идут на Восток через Урал не для насилия, не для порабощения, не для завоеваний. Об этом уже знает всякий сибирский крестьянин и всякий сибирский рабочий. Мы несем освобождение народам от ига иностранного штыка, от ига иностранного золота, которые душат порабощенные народы Востока и в числе их в первую очередь китайский народ. Мы несем помощь не только нашим трудящимся классам, но и китайскому народу, и мы еще раз напоминаем то, о чем говорили ему со времени Великой Октябрьской революции 1917 г., но что, может быть, было скрыто от него продажной американско-европейско-японской печатью.

Как только Рабоче-Крестьянское Правительство взяло в октябре 1917 г. власть в свои руки, оно от имени русского народа обратилось к народам всего мира с предложением установить прочный постоянный мир. Основой этого мира должен был служить отказ от всяких захватов чужих земель, отказ от всякого насильственного присоединения чужих народностей, от всяких контрибуций. Каждый народ, велик он или мал, где бы он ни находился, жил ли он до сих пор независимой жизнью или был включен против воли в состав другого государства, должен быть свободен в своей внутренней жизни, и никакая власть не должна удерживать его насильно в своих границах.

Рабоче-Крестьянское Правительство вслед за этим объявило уничтоженными все тайные договоры, заключенные с Японией, Китаем и бывшими Союзниками, договоры, которыми царское правительство вместе с его Союзниками насилием и подкупом закабалило народы Востока и, главным образом китайский народ, для доставления выгод русским капиталистам, русским помещикам, русским генералам. Советское Правительство тогда же предложило Китайскому Правительству вступить в переговоры об аннулировании Договора 1896 года, Пекинского протокола 1901 года и всех соглашений с Японией с 1907 по 1916 г., т. е. после возвращения китайскому народу всего того, что было отнято у него царским правительством самостоятельно, либо заодно с японцами и Союзниками. Переговоры по этому вопросу продолжались до марта 1918 г. Неожиданно Союзники схватили за горло Пекинское Правительство, засыпали пекинских мандаринов и китайскую печать золотом и заставили Китайское Правительство отказаться от всяких сношений с Российским Рабоче-Крестьянским Правительством. Не дожидаясь возвращения китайскому народу Маньчжурской ж. д., Япония с Союзниками захватили ее, сами вторглись в Сибирь и даже заставили китайские войска помогать в этом преступном и неслыханном разбое. А китайский народ, китайские рабочие и китайские крестьяне не могли даже узнать правду, почему произошел набег американских, европейских и японских хищников на Маньчжурию и Сибирь.

Теперь мы вновь обращаемся к китайскому народу с целью открыть ему глаза.

Советское Правительство отказалось от своих завоеваний, которые сделало царское правительство, отобрав от Китая Маньчжурию и другие области. Пусть народы, обитающие в этих областях, сами решат, в границах какого государства они желают быть и какой образ правления они желают установить у себя дома.

[Советское правительство возвращает китайскому народу без всякого вознаграждения Восточно-Китайскую железную дорогу и все горные, лесные, золотые и другие концессии, захваченные при царском правительстве, при правительстве Керенского и при разбойниках Хорвате, Семенове, Колчаке русскими генералами, купцами и капиталистами.]

Советское Правительство отказывается от получения с Китая контрибуции за Боксерское восстание 1900 года, и это оно вынуждено повторить в третий раз, потому что, по дошедшим до нас сведениям, несмотря на наш отказ, эта контрибуция взыскивается Союзниками для удовлетворения прихоти бывшего царского посланника в Пекине и бывших царских консулов в Китае. Все эти царские рабы давно уже лишены своих полномочий, но продолжают оставаться на своих местах и обманывать китайский народ при поддержке Японии и Союзников. Китайский народ должен об этом знать и должен выгнать их с своей земли как обманщиков и плутов.

Советское Правительство уничтожает все особые привилегии, все фактории русских купцов на китайской земле. Ни один русский чиновник, поп и миссионер не смеют вмешиваться в китайские дела, а если он совершит преступление, то должен судиться по справедливости местным судом. В Китае не должно быть иной власти, иного суда, как власть и суд китайского народа. Кроме этих главных пунктов, Советское Правительство готово договориться с китайским народом, в лице его полномочных [представителей], по всем другим вопросам и раз навсегда ликвидировать все акты насилия и несправедливости, совершенные в отношении Китая прежними Российскими правительствами совместно с Японией и Союзниками.

Советское Правительство хорошо знает, что Союзники и Япония сделают все возможное, чтобы и на этот раз голос русских рабочих и крестьян не дошел бы до китайского народа, что для возвращения китайскому народу того, что было от него отнято, необходимо будет сначала покончить с сидящими в Маньчжурии и Сибири хищниками. Поэтому оно посылает теперь свою весть китайскому народу вместе со своей Красной Армией, которая идет через Урал на Восток на помощь сибирским крестьянам и рабочим для освобождения от бандита Колчака и его союзника Японии.

Если китайский народ хочет стать, подобно русскому народу, свободным и избежать той участи, которую ему приготовили Союзники в Версале с целью обратить его во вторую Корею или во вторую Индию, пусть он поймет, что его единственный союзник и брат в борьбе за свободу есть русский рабочий и крестьянин и его Красная Армия.

Советское Правительство предлагает китайскому народу в лице его Правительства ныне же вступить с нами в официальные сношения и выслать своих представителей навстречу нашей армии.

Заместитель Народного Комиссара по Иностранным Делам Л. Карахан

Это письмо можно найти в книге «Советско-китайские отношения 1917-1957», изданной в 1959 году (страницы 43-45):

http://militera.lib.ru/docs/da/sov-kit1917-1957/index.html

Как ясно из письма, классовые интересы советская власть тех лет ставила выше как национальных интересов, так и любых других. Коммунисты считали условных буржуев настолько принципиальным своим врагом, что ради борьбы с ними следовало без колебаний жертвовать как политическими интересами России, так и обычными нормами морали. Вот характерный фрагмент из фильма «Ленин в Октябре», в котором вождь безусловно одобряет массовые убийства невиновных людей. Фильм был выпущен в прокат в 1937 году, после чего стал одной из главных лет советского кино:

https://www.youtube.com/watch?v=QPclO2W-Ln8