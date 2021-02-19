Диетологи рассказали о полезных продуктах при язве и гастрите

19.02.2021, 11:50, Разное

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Язва и гастрит – распространенные болезни желудочно-кишечного тракта, которые вынуждают людей вносить коррективы в свое меню. Диетологи напомнили, какие продукты приносят пользу при этих заболеваниях.

Специалисты сообщают, что нельзя игнорировать проявления гастрита, так как это может привести к неприятным последствиям, которые отразятся на качестве жизни и здоровье. При этом возникает боль в животе разной степени и характера, появляется ощущение тошноты, рвота, отрыжка, изжога и вздутие. Острый гастрит выражается вспышками и провоцируется спиртными напитками и вредной едой. Хронический – проходит без симптомов, а обнаружить его можно только после гастроскопии. Если человек не соблюдает правила питания и имеет много пагубных привычек, то такой тип болезни будет обостряться. Доктору необходимо определить форму гастрита, чтобы назначить правильное лечение и диету.

Обострения заболевания могут происходить из-за наличия Helicobacter Pylori, при злоупотреблении алкоголем, курении, продуктов питания, повышающих вырабатывание желудочного сока, кислотности и понижающих защитные свойства слизистой. Также кризисы случаются после стрессовых ситуаций, больших порций еды и голодания.

При гастрите и язве медики назначают специальную диету, при которой необходимо питаться маленькими порциями до 5 раз в день. При больших порциях еды пища дольше находится в желудке, повышая секрецию желудочного сока. Также всю еду нужно варить или парить, исключить копчености и жареные продукты. Больные должны научиться хорошо пережевывать, что улучшит пищеварение.

Диетологи рекомендуют добавить в рацион нежирные сорта птицы, рыбу, яйца в виде омлета или вареные всмятку. Можно тушить картофель, бобовые, вводить крупы и макароны. Супы готовить только овощные или на слабом мясном бульоне. Из молочных продуктов разрешены йогурты, кефир, несоленый сыр. Хлеб нельзя употреблять свежим, а только в подсушенном виде. Исключаются булочки, выпечка, сдоба.

Не стоит употреблять помидоры, репу, редис и редьку. Фрукты лучше всего есть в виде фруктовых пюре, муссов или готовить из них компот. Из напитков рекомендуют чай, соки, морсы и компоты, а исключить из рациона необходимо газированные напитки и алкоголь. Убрать из меню стоит грибы, жирное мясо, консервы, капусту, маринованные овощи, имбирь, майонез, дрожжи и энергетики. Но нужно помнить, что при болях в животе следует обращаться к гастроэнтерологу.

Источник: sport24.ru