Сын Валерии показал отважную дочь на приеме у врача

19.02.2021, 11:50, Разное

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Сын популярной российской певицы Валерии показал свою отважную дочь Селин на приеме у педиатра. Арсений Шульгин рассказал, что девочка даже не плакала.

Сын Валерии решил поделиться с подписчиками тем, как сходил в больницу с дочерью Селин. Молодой бизнесмен стал отцом 1 января текущего года. Визит к врачу носил плановый характер, девочке просто сделали УЗИ. На кадрах Арсений Шульгин показал, как его жена Лиана одевает малышку, лицо дочери он прикрыл смайлом.



Изображение взято с: Instagram @arseniy_shulgin

Селин Шульгина является первой внучкой певицы Валерии, она родилась в семье младшего сына артистки Арсения. Молодой человек женился на своей избраннице Лиане летом прошлого года. На тот момент она уже находилась «в положении», но о беременности пара публично пояснила только в середине осени. 31 декабря у Лианы Шульгиной начались схватки, после боя курантов молодая семья разу же отправилась в роддом.

Источник: www.instagram.com