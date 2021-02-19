 

Андрей Мягков сделал откровенное признание о женщинах перед смертью

19.02.2021, 11:50, Разное
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Актер Андрей Мягков незадолго до своей смерти сделал признание о женщинах. По словам знаменитого артиста, он не мог отказать красивым представительницам слабого пола.
Андрей Мягков скончался в возрасте 82-х лет в результате сердечной недостаточности. При жизни он успел дать большое интервью, несмотря на то, что не сильно любил общаться с журналистами и открываться своей аудитории. В рамках беседы знаменитость признался, что им всегда интересовались женщины. Вокруг него присутствовало много поклонниц, далеко не всем им артист отвечал отказом.

Мягков заявил, что не мог сказать «нет» привлекательным женщинам, к тому же он не видел смысла в беседе с мужчинами. Актеру не нравилась фальшь, когда необходимо было что-то делать и говорить специально.

Фанатки дежурили у подъезда Андрея Мягкова, присылали письма, следили за его передвижениями по городу. Несмотря на такую популярность, актер хранил верность своей любимой супруге Анастасии Вознесенской. В браке с ней он прожил более 50 лет. Именно жена была рядом с артистом во время болезни.

Источник: www.youtube.com



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