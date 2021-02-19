 

Образование гигантского кратера в ЯНАО научно доказано

19.02.2021, 11:48, Новости дня
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В научном журнале Geosciences накануне была опубликована информация о причине появления гигантского кратера в ЯНАО. Это связано с таянием вечной мерзлоты.

Источник напоминает, что огромный кратер был найден летом 2020 года. Его образование связано с таянием льдов в Артике и существенной переменой климата на Земле. Исследование показало, что все шло к этому изменению.

В течение многих лет на этом участке было вспучивание земли, а в результате таяния льдов произошел выброс подземных газов в атмосферу, что и привело к образованию округлого отверстия. Образование кратера предположительно произошло с 15 мая по 19 июля, а обнаружен он был спустя пару месяцев после взрыва. Ученые не исключают возникновения новых выбросов газа.



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