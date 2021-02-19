Химики Ставрополя получили грант на создание противораковых веществ

19.02.2021, 11:48, Новости дня

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Накануне были оглашены итоги конкурса исследовательских проектов, основанных президентом РФ. Победителями стали химики Ставрополя во главе с Александром Аксеновым.

Теперь исследователи должны будут в течение четырех лет разрабатывать противораковые вещества. Ранее ученые уже занимались этим, и уже сумели выявить эффективные составы, которые смогут спасти миллионы жизней от злокачественных новообразований.

Эксперты полагают, если удастся с точностью исследовать нитросоединения, то и разработать антивещества будет проще. Чем их больше получится создать, тем быстрее они войдут в состав лекарств, а цены в аптеке на них будут дешевле.