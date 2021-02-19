 

Химики Ставрополя получили грант на создание противораковых веществ

19.02.2021, 11:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Накануне были оглашены итоги конкурса исследовательских проектов, основанных президентом РФ. Победителями стали химики Ставрополя во главе с Александром Аксеновым.

Теперь исследователи должны будут в течение четырех лет разрабатывать противораковые вещества. Ранее ученые уже занимались этим, и уже сумели выявить эффективные составы, которые смогут спасти миллионы жизней от злокачественных новообразований.

Эксперты полагают, если удастся с точностью исследовать нитросоединения, то и разработать антивещества будет проще. Чем их больше получится создать, тем быстрее они войдут в состав лекарств, а цены в аптеке на них будут дешевле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / 64-летний Шифрин показал тренировку в зале

08.07 / Китай выдвинул условие участия в переговорах по вооружениям

07.07 / Наев заявил, что командующий ВМС Украины Неижпапа преувеличивает, говоря о возможном наступлении России со стороны Крыма

30.08 / В Монреале свалили памятник первому премьер-министру Канады

13.12 / The Times сообщила о второй попытке «отравления» Алексея Навального

04.12 / До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за пандемии – ООН

07.07 / В Ираке застрелен политический аналитик Хишам аль-Хашими

09.11 / В Подмосковье анонсировали дополнительные ограничения для лиц старше 65 лет

29.09 / Посол: Форум регионов подтвердил масштаб отношений РФ и Белоруссии

25.08 / МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска