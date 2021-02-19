“Я лично обожаю эту запеканку!”. Эктор Хименес-Браво поделился рецептом

19.02.2021, 11:44, Новости дня

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Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта “МастерШеф” на СТБ, ресторатор Эктор Хименес-Браво опубликовал в Instagram рецепт приготовления запеканки.

“Делюсь с вами крутым рецептом запеканки, которую я лично просто обожаю”, – написал он.

Ингредиенты: 500 г творога, три яйца, 100 г сметаны, 120 г меда, 40 г изюма, 50 г кукурузного крахмала, ванильный сахар по вкусу, щепотка соли, сливочное масло для смазывания формы.

Необходимо смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать. Форму для выпекания смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами. Выпекать в духовке 35 минут при температуре 180 градусов.

“Невероятно вкусный и легкий рецепт. Храните, чтобы побаловать себя и своих близких!” – посоветовал Хименес-Браво.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”.

Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

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