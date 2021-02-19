 

В США из-за экстремальных погодных условий погибли 37 человек

19.02.2021, 11:44, Новости дня
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В США из-за экстремальных погодных условий погибли 37 человек, большинство из них – в штате Техас. Об этом 18 февраля сообщил телеканал NBS News.

В частности, три человека погибли в результате торнадо в Северной Каролине, а женщина с ребенком умерли в Хьюстоне от отравления угарным газом – они использовали свои автомобили для обогрева, так как в их доме не было электричества.

Также в результате зимнего шторма в Луизиане погибли три человека, в том числе 50-летний мужчина, который поскользнулся на льду.

По всей территории США около миллиона жителей остались без света из-за непогоды, из них 511 тыс. – это жители Техаса. Также в штате было нарушено водоснабжение для более чем 12 млн жителей. Как отмечает телеканал, почти 264 тыс. техасцев живут в районах, где водные системы полностью не функционируют.

Другие части страны готовятся к сильному снегопаду. Ожидается, что в Коннектикуте, Массачусетсе, Род-Айленде, Нью-Йорке выпадет около 15 см снега, а в Вашингтоне, округ Колумбия, – от пяти до 10 см.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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