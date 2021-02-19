 

21-летняя падчерица вице-президента США дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Видео

19.02.2021, 11:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис 21-летняя Элла Эмхофф дебютировала на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке, продемонстрировав три образа от американского бренда Proenza Schouler. Запись дефиле 18 февраля опубликована на YouTube-канале Fashion Feed. 

Презентация проходила без зрителей в New York’s Parrish Art Museum. 

ВИДЕОВидео: ashion Feed / YouTube

На своей странице в Instagram Эмхофф опубликовала фото и видео, сделанные во время показа, поблагодарив бренд за сотрудничество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ella emhoff (@ellaemhoff)

Бренд Proenza Schouler был основан в 2004 году дизайнерами Лазаро Эрнандесом и Джеком Маккалоу.

Эмкофф подписала с ними контракт сразу после того, как 20 января появилась на инаугурации своей мачехи – вице-президента США Камалы Харрис в пальто от Miu Miu, отмечает CNN. 

Элла Эмхофф  – дочь от первого брака супруга Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Они поженились в 2014 году спустя год после знакомства на свидании вслепую, которое устроил ее друг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.01 / Через год на небосводе появится новая комета

18.11 / Ученый ответил на критику вакцины COVID-19 со стороны Навального

01.09 / Неизвестные сообщили о «минировании» памятника Кобзону

30.08 / В акции протеста в Минске участвуют несколько десятков тысяч человек

15.07 / Лана Эстемирова: «Моя несчастная родина увядает под властью тирана Рамзана Кадырова» 

04.10 / Зеленский решил привлечь IT-специалистов из Белоруссии

24.12 / Самоизоляция и карантин больнее бьют по психике женщин

20.01 / Миронов призвал КПРФ, «Коммунистов России», Партию пенсионеров и «Родину» к объединению

07.11 / Открыт доступ для предзаказа iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max в России

12.01 / Украинский политзаключенный Выговский в российской колонии переболел COVID-19 – Сущенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска