 

Шмыгаль: Субсидий хватит на всех, кто в них нуждается

19.02.2021, 11:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Денег на выплату субсидий в Украине хватит всем, кто в них нуждается. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 19 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он рассказал, что в Украине почти 5 млн домохозяйств получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг, среди которых 3 млн получают субсидии, а 1,8 млн – льготы.

“Хочу заверить, что субсидий хватит на всех, кто в них нуждается. Финансирование назначеных субсидий в январе проведено 1 февраля в размере 5 млрд грн”, – заявил премьер.

Он отметил, что с учетом уменьшения стоимости газа в феврале в марте на выплату субсидий понадобиться меньше средств.

Также, по словам Шмыгаля, почти 572 тыс. потребителей получат компенсацию за электроотопление. 

По данным Министерства социальной политики, субсидии в Украине в прошлом году получали примерно 3 млн домохозяйств. Средний размер субсидии в начале года составлял около 1200 грн. После введения карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции Кабинет Министров увеличил размер субсидий. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среднем выплаты выросли на 300 грн. 

Сейчас, по информации Минсоцполитки, субсидии в Украине получает более 3,1 млн домохозяйств, средний размер выплаты составляет около 1633 грн. С марта 2020 года в связи с установлением карантина действует норма об автоматическом переназначении субсидии без обращения граждан. Таким образом, на текущий отопительный период субсидия была переназначена более чем 2,7 млн домохозяйствам.

Шмыгаль на заседании Кабмина 18 января пообещал сохранить субсидии на коммунальные услуги в полном объеме.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.11 / Взявший в Тбилиси людей в заложники извинился за свое поведение

13.10 / Украина – Испания. Онлайн-трансляция матч Лиги наций

09.02 / Московская биржа открылась ростом

12.08 / СМИ сообщили о решимости Трампа зарегистрировать американскую вакцину от коронавируса

24.11 / “Украинское наследие усугубилось”. Поклонская рассказала о состоянии крымских больниц

13.12 / В Чечне произошло пятое за сутки землетрясение

31.10 / Теризбирком в Каролино-Бугазе сообщил ЦИК, что местные выборы признаны состоявшимися

25.10 / В МВД Белоруссии сообщили о попытках нападения на силовиков во время акции протеста

11.02 / Миссия ОБСЕ не нашла в Донбассе российских военных

19.08 / Власти Гродно согласились выполнить требования митингующих, силовики публично извинились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска