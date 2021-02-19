Шмыгаль: Мы все еще рассчитываем получить первые партии вакцин от коронавируса в феврале

19.02.2021, 11:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что в феврале в стране начнется вакцинация от коронавируса. Об этом он заявил 19 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам премьера, украинцы “будут обеспечены безопасными и качественными вакцинами в ближайшее время”.

“Правительство и Минздрав сделали все необходимое для получения первых партий безопасных вакцин уже в феврале. О причинах задержки неоднократно рассказывал министр здравоохранения Максим Степанов. Они действительно имеют место. Много стран, в том числе страны ЕС, столкнулись с новой проблемой – смещением сроков поставок вакцин. Уверен, что сдвинутые сроки не повлияют существенно на вакцинальную кампанию, она начнется в ближайшее время”, – сказал премьер.

Шмыгаль заявил, что для этого сделано все необходимое.

“Мы все еще рассчитываем на первые партии [вакцин] в феврале”, – добавил глава правительства.

Ожидалось, что вакцинация от коронавируса в Украине стартует 15 февраля, когда в Украину поступят первые партии вакцины от AstraZeneca. 14 февраля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что поставки задерживаются, препарат ожидают в стране 16–17 февраля. Он сказал, что процесс отгрузки уже идет, об этом же министр говорил 12 февраля.

17 февраля он заявил, что бесплатные 117 тыс. доз вакцины от Pfizer поступят в Украину к концу февраля, а первые 500 тыс. доз от AstraZeneca (закупленные правительством) – до 21 февраля, также министр выразил уверенность, что вакцинация начнется в этом месяце. Точную дату поставок в Минздраве назвать не могут.

В ЮНИСЕФ 18 февраля заявили, что вакцину от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech поставят в Украину в конце февраля – начале марта.

Согласно календарному плану на 2021 год, первые бесплатные прививки украинцы должны получить в феврале. Первыми их получат медики, работающие с больными COVID-19, и военные операции Объединенных сил. До ноября также хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией. Предварительный опрос показал, что вакцинироваться от коронавируса готовы 52% украинцев.

Украина планирует получить в рамках программы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer и от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины от AstraZeneca. Отдельно власти закупят еще 12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax (США). Кроме этого, ожидается, что в Украину до конца февраля поставят первые 700 тыс. доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Существует также вероятность, что поставки китайской вакцины могут перенести на начало апреля. Всего у китайской компании Украина закупит 1,9 млн доз вакцины.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—