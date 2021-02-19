 

Россия оценила решение США отозвать заявление о восстановлении санкций против Ирана

19.02.2021, 11:30, Новости дня
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Решение Вашингтона отменить в СБ ООН заявления по санкциям против Ирана говорит о том, что США настроены на восстановление нормального функционирования ядерной сделки, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Хороший знак, подтверждающий, что США настроены на восстановление нормального функционирования СВПД», – сказал Ульянов, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал то, что США отменили заявление администрации Дональда Трампа о восстановлении санкций ООН против Ирана.

Кроме того, представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон рассчитывает на совместную работу с Россией и Китаем по иранской ядерной программе, несмотря на серьезные разногласия, которые могут существовать у американской стороны с Москвой и Пекином по другим вопросам. 



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