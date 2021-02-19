 

На подъезде к Крымскому мосту скопилось 80 автомобилей

19.02.2021, 11:30, Новости дня
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Пункт обогрева развернут в районе станицы Тамань для автомобилистов из-за ограничения движения по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В настоящее время на подъезде к Крымскому мосту находится около 80 автомобилей. На 130-м км автодороги А-290 в районе станицы Тамань развернут мобильный пункт обогрева», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В случае необходимости оказания помощи водителям грузовиков подготовлена тяжелая техника. В главке МЧС по Краснодарскому краю развернут оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что Крымский мост впервые перекрыли из-за непогоды. Позднее в МЧС рассказали, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив возобновили по направлению из Крыма на Кубань.



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