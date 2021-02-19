В Польше решили обязать граждан носить хирургические маски

19.02.2021, 11:30, Новости дня

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Министерство здравоохранения Польши подготовило распоряжение, обязывающее граждан носить медицинские хирургические маски для противодействия распространению коронавируса, сообщил советник польского правительства по эпидемиологическим вопросам Анджей Хорбан.

Хорбан в утренней программе телеканала ТВН24 заявил, отвечая на вопрос о введении хирургических масок: «Я надеюсь, что так будет. Да».

«Речь идет о том, чтобы использовать приличные маски, по крайней мере так называемые хирургические маски, не говоря уже о масках с фильтром», – передает его слова ТАСС.

По его словам, соответствующее решение Минздрав огласит до конца дня.

Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1,6 млн человек, умерли 41 тыс., выздоровели 1,3 млн. За все время эпидемии в Польше было сделано более 9,3 млн тестов на коронавирус.

За последние четыре недели суточный прирост инфицированных в стране крайне редко превышал уровень в 7 тыс. Самым низким был показатель в 2,4 тыс. заразившихся за 24 часа, а самым высоким – 7,7 тыс.

На фоне отмены ряда ограничений кривая заболеваемости вновь пошла вверх. Хорбан выразил опасение, что к концу будущей недели суточный прирост может составить 10-15 тыс.

В Польше сохраняется объявленный властями в марте режим эпидемии. С 1 февраля власти республики разрешили возобновить работу магазинов в торговых центрах и музеев. 12 февраля на две недели двери для посетителей смогли открыть театры и кинотеатры, открытые спортивные комплексы, бассейны, гостиницы, горнолыжные склоны, сауны и массажные кабинеты.

При этом гражданам рекомендовано оставаться дома и работать удаленно. По всей стране обязательно ношение масок, рестораны, кафе и бары работают только навынос. Приглашать в гости более пяти человек запрещено. Большинство школьников занимаются дистанционно, за исключением учеников младших классов.

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