Собянин рассказал об оснащении больниц и поликлиник современным оборудованием

19.02.2021, 11:26, Разное

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Прошлый год стал испытанием для мировой системы здравоохранения. Нагрузка была настолько серьезной, что не справлялись даже ведущие экономики планеты. Все помнят про события в Нью-Йорке – богатейшем городе США. В апреле умерших от коронавируса начали хоронить в братских могилах.

Москва же встретила пандемию во всеоружии. Благодаря новым методикам диагностики и лечения, оперативным действиям властей и профессионализму врачей российская столица дала достойный отпор коронавирусу. Результаты видны невооруженным взглядом: динами заболеваемости падает, госпитализаций стало гораздо меньше. Большую роль сыграло и оснащение медучреждений новейшим оборудованием,

Переоснащение больниц и поликлиник началось в 2011 году. Впервые в больших объемах в столичные медучреждения начали поступать томографы, хирургические роботы и другое оборудование, рассказал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Томографы в разгар пандемии позволили выявлять ковид на ранней стадии. Это спасло тысячи жизней. 10 лет назад о том, чтобы сделать томографию в любой поликлинике, москвичи могли только мечтать. Сейчас это стало обыденной реальностью.

Статистика говорит сама за себя. Например, в 2010 году в Москве провели 279 тысяч КТ-исследований. В 2019-м – почти 1.3 миллиона.

Городские поликлиники продолжают переходить на московский стандарт качества. Построенные 40-50 лет назад здания модернизируются и превращаются в современные медицинские центры с новейшим оборудованием. Закупкам медтехники не помешала даже пандемия.

Остается только догадываться, какими были бы последствия пандемии в Москве, если бы власти не начали своевременно обновлять городскую систему здравоохранения. Отдельный привет критикам, которые не раз упрекали столичную мэрию в “лишних тратах” на новейшее медоборудование.

Медицинская техника тоже имеет свойство стареть. Наука и технологии не стоят на месте, поэтому обновлять оборудование необходимо раз в 9-10 лет. “Например, в комплектацию МРТ последнего поколения входит расширенный кардиопакет, позволяющий точнее оценивать состояние сердца и сосудов пациентов”, – рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник напомнил, что в 2019 году власти столицы решили полностью обновить городское высокотехнологичное медицинское оборудование.

“В 2020-23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования – ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое”, – подчеркнул мэр Москвы.

Оснащают столичные поликлиники по единому стандарту. В главных зданиях взрослых поликлиник размещают МРТ, КТ, УЗИ, эндоскопическое и другое оборудование, в филиалах – рентген-аппараты, маммографы, УЗИ, оборудование функциональной диагностики.

Томографы и рентген аппараты подключат к Единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС) Москвы – расшифровать снимки и описания можно будет за считанные минуты. Врачам не придется самим устранять неполадки – достаточно связаться с сервисной компанией. Это позволит медикам забыть о лишних делах и сконцентрироваться на здоровье пациентов.