На маяк в Санкт-Петербурге совершено нападение

19.02.2021, 11:26, Разное

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Вечером 18 февраля трое злоумышленников совершили нападение на маяк “Толбухин” в Кронштадтском районе на окраине Санкт-Петербурга, передает “Царьград”. В итоге начальник объекта с ножевым ранением живота был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое. Личности нападавших установить пока не удалось. На объекте изъяли несколько ножей, ружье с патронами, окурки, бутылки и стопки.