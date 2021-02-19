Атеросклероз – опасные изменения мозга в среднем возрасте связаны с бессимптомными поражениями сердца и сосудов

19.02.2021, 11:24, Разное

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Сердечно-сосудистый риск и деменция

Атеросклероз – ведущая причина большей части сердечно-сосудистой заболеваний. В то же время он связан с риском развития деменции. Известно, что у пожилых людей атеросклероз сосудов головного мозга сопутствует легким когнитивным нарушениям и болезни Альцгеймера.

У атеросклероза и деменции есть общие предрасполагающие факторы. Оба состояния чаще развиваются под действием известных факторов сердечно-сосудистого риска: гипертонии, сахарного диабета, повышенного уровня холестерина в крови, курения, малоподвижного образа жизни. Известно, что у пожилых людей с выраженными факторами сердечно-сосудистого риска головной мозг получает меньше глюкозы.

Атеросклероз – медленно текущий процесс, который может начинаться в молодом возрасте, но очевидно проявляется лишь с годами. Первые признаки деменции, которые можно обнаружить лишь при помощи специальных тестов, также начинаются задолго до развернутой картины болезни. Однако о связи доклинических форм атеросклероза и деменции практически ничего не было известно.

Новое исследование

В новой работе испанские ученые использовали данные исследования течения раннего атеросклероза, в котором участвовали люди в возрасте 40-54 лет. Ни у кого их них не было сердечно-сосудистых болезней.

В течение четырех лет исследователи периодически оценивали степень риска развития сердечно-сосудистых болезней у участников по специальной шкале (она включает возраст, курение, уровни холестерина и глюкозы в крови, артериальное давление и другие факторы риска). Также им провели обследование на атеросклероз, в бессимптомной форме он был обнаружен у всех участников. Из 946 участников 547 прошли позитронно-эмиссионную томографию, которая позволяет оценить интенсивность обмена веществ в головном мозге.

– Мы обнаружили, что более высокий сердечно-сосудистый риск у здоровых людей среднего возраста был связан со снижением обмена веществ в париетотемпоральных регионах головного мозга, которые задействованы в процессах памяти и обучения, – рассказала Марта Кортес Кантели (Marta Cortés Canteli) из Национального центра кардиологических исследований в Мадриде, соавтор исследования.

Обмен веществ замедлялся в тех же отделах головного мозга, которые страдают при нейродегенеративных болезнях, например, при болезни Альцгеймера. Ученые предполагают, что это утверждает о связи болезней сердечно-сосудистых болезней и деменции уже в среднем возрасте. Показатели обмена веществ в мозге были медленнее и у людей с развитым атеросклерозом в сонных артериях.

– Мы думаем, что факторы сердечно-сосудистого риска влияют на крупные сосуды, которые несут кровь от сердца к мозгу, а также на сосуды в самом мозге, – объяснил Валентин Фустер (Valentin Fuster) из Национального центра кардиологических исследований в Мадриде, ведущий автор исследования.

Авторы исследования не исключают, что обнаруженные ими нарушения в мозге могут быть предвестником развития деменции через много лет. Однако в настоящее время нет достаточного количества данных, чтобы утверждать это наверняка. В будущем ученые хотят изучить этот вопрос в многолетнем исследовании.

Ученые подчеркивают, что их данные говорят о важности профилактики сердечно-сосудистых болезней в среднем возрасте. Потенциально она может снизить риск не только заболеваний сердца, но и деменции.