 

Крис Нот не появится в продолжении “Секса в большом городе”

19.02.2021, 11:06, Разное
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С тех пор как стало известно о начале работы над продолжением культового сериала “Секс в большом городе”, СМИ пытаются разузнать как можно больше подробностей о новом проекте. Уже доподлинно известно, что поклонники не увидят в продолжении франшизы полюбившейся многим героини Саманты Джонс. А сегодня стало известно, что в съемках не будут задействованы и главные мужчины – возлюбленный Кэрри Брэдшоу, мистер Биг, в исполнении Криса Нота и муж Миранды Хоббс, Стив Брэди, в исполнении Дэвида Эйденберга. Первым об этом сообщил Page Six. Впрочем, появление Дэвида в проекте может еще подтвердиться – его представитель заявил изданию, что в настоящий момент ведутся переговоры.

Крис Нот и Сара Джессика ПаркерСинтия Никсон и Дэвид Эйденберг

Напомним, о том, что “Секс в большом городе” возвращается, стало известно в начале января, когда Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили первый тизер продолжения сериала. Он состоит из кадров Нью-Йорка, где и проходит действие, а также записи в стиле Кэрри Брэдшоу – And Just Like That (“История продолжается…”). Известно, что новые серии будут посвящены отношениям Кэрри, Шарлотты и Миранды, но уже как жительниц Манхэттена в возрасте 50 лет. Проект будет состоять из десяти получасовых эпизодов, съемки начнутся весной 2021 года.

Будет интересно посмотреть, где и на каком этапе находятся героини, как на них повлияли изменения в обществе. У Миранды и Шарлотты дети уже подростки, а Кэрри пытается справиться с вызовами времени: зрители узнают, как она будет вести социальные сети, в какое русло направит свою карьеру… А еще это про возрождение Нью-Йорка,

— сказала Сара Джессика Паркер, скрыв подробности сюжета.



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