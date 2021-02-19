Диетолог Соломатина назвала продукты, которыми нельзя злоупотреблять

19.02.2021, 10:56, Разное

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Врач-диетолог Елена Соломатина в рамках интервью назвала продукты, которыми нельзя злоупотреблять, поскольку может произойти разрыв кишечника. Важно придерживаться здорового рациона питания и есть пищу маленькими порциями.

По словам Елены Соломатиной, наиболее высокий риск кишечной непроходимости наблюдается при злоупотреблении хурмой. В продукте присутствует много волокон. Теоретически все эти компоненты приводят к образованию безоаров своеобразных инородных тел, которые провоцируют увеличение кишечника.

Недавно 45-летняя жительница Москвы обратилась в больницу из-за увеличения диаметра кишечника в 4 раза. Такие изменения произошли, поскольку она за пять дней до обращения к медикам съела полтора килограмма хурмы. Продукт вызвал кишечную непроходимость, поэтому женщину отправили на операцию.

К аналогичным проблемам приводит чрезмерное употребление сельдерея, капусты, айвы, терна, редьки. Когда в организме появляются безоары, то кишечник не способен их протолкнуть, со временем данные элементы скапливаются в желудке, поэтому у человека появляется тошнота и позывы рвоты.

Переедание в ряде случаев может вызвать другие негативные последствия вплоть до летального исхода. Из-за поступления в организм слишком большого количества жареной еды у человека с камнями в желчном пузыре закупоривается совместный проток с поджелудочной железой. При таких обстоятельствах у ферментов нет шансов выйти из данного пространства. Все это чревато летальным исходом.

Источник: www.m24.ru