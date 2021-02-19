Vivo X50 Pro+ обошёл iPhone 12 Pro Max в рейтинге камер DxOMark

19.02.2021, 10:56, Разное

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Vivo X50 Pro+ в рейтинге камер DxOMark обошёл iPhone 12 Pro Max. Новинка от китайского бренда вошла в Топ-5 лучших камерофонов мира.

Эксперты сервиса DxOMark регулярно проверяют потенциал камер различных смартфонов. По итогам тестирования оптических датчиков ресурс публикует перечень устройств, набравших самые высокие баллы. Новый рейтинг возглавил флагман Vivo X50 Pro+. Стоит отметить, что данный гаджет уже проверялся специалистами. Однако в этот раз его испытания включали более широкий диапазон тестов. В итоге Vivo X50 Pro+ удалось улучшить свой результат, поднявшись на пятую строку. При этом он потеснил из ТОП-5 iPhone 12 Pro Max, занявший шестую ступень списка.

Если в октябрьских тестах у Vivo X50 Pro+ было 127 баллов, то сейчас аппарат получил ещё четыре дополнительных очка. Теперь у него, хоть и на один балл, но больше, чем у “яблочного” флагмана двенадцатого поколения Pro Max. Столько же отделяют и аппарат и от одного из лучших ныне существующих камерофонов Huawei P40 Pro. Расширенная модификация с индексом “плюс” с результатом в 139 очков стала лидером списка.

В DxOMark подчеркивают, что пересчет результатов был сделан справедливо и включал ранее не учтенные особенности. При этом согласно обновленному протоколу испытаний оценка возможностей Vivo X50 Pro+ улучшилась не во всех категориях. Так, видеосъёмка новым флагманом набрала на четыре балла выше, 108 очков. Однако качество фото согласно новым критериям получило уже 137 баллов против 139 ранее. Для второго тестирования был взят девайс с улучшенной прошивкой, которую официально выпустят только в следующем месяце.

Источник: www.ixbt.com