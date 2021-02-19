Во время кризиса Анна Нетребко купила себе новую просторную квартиру в Европе

19.02.2021, 10:56, Разное

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Несмотря на кризис, оперная певица Анна Нетребко купила большую квартиру в Европе. В ней она планирует принимать гостей и размещать друзей, поскольку в предыдущем жилище было слишком мало места.

Уже продолжительное время Анна Нетребко вместе с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго живут в Вене. Там у певицы имеется роскошная квартира прямо в центре города. Однако она показалась исполнительнице слишком тесной, поэтому Нетребко решила приобрести более просторные апартаменты.

В новой квартире певица хочет размещать друзей и родственников, любящих приезжать к ней в гости. Кроме того, Анна Нетребко думает о будущем сына. Ему в 2021 году должно исполниться 13 лет, поэтому она сочла нужным выделить ему больше личного пространства. Певица уже перевезла свои наряды и аксессуары, а также повседневную одежду.

Стоит отметить, что у Анны Нетребко есть недвижимость в США. Она приобрела себе квартиру в Нью-Йорке на Манхэттене, но очень редко ее посещает. Певица признается, что была в ней последний раз год назад.

Источник: 7days.ru