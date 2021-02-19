Учеными были найдены экзотические формы льда

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19.02.2021, 10:54, Новости дня
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В журнале Nature Communications опубликовали статью о том, что найдена новая экзотическая форма льда. Ранее их было всего 18, а теперь стало 19.

Ученые из Инсбрука в Австрии занимаются поиском различных кристаллических форм льда уже несколько десятков лет. Например, в том льду, что присутствует в домашней морозилке, атомы кислорода располагаются гексагально. Других форм пока не выявлено. Однако, если менять температуру и давление, то можно заметить несколько изменчивую кристаллизацию. Такие модификации называют полиморфами.

Большинство разновидностей форм льда также образуется в космосе. Яркий пример — небесное тело, спутник Юпитера Ганимед. Известно, что он покрыт слоями льда, представляющими собой отдельную модифицированную форму.



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