 

Солнечные батареи нового поколения теперь прозрачные

19.02.2021, 10:54, Новости дня
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В научном журнале ACS Applied Materials & Interfaces была опубликована статья с описанием технологии создания прозрачных солнечных батарей. Подтверждается, что эффективность их работы не будет изменена.

Чтобы не нарушить эффективность работы солнечных батарей, их необходимо покрыть нанотрубками или же воспользоваться технологиями легирования ионными жидкостями.

Последние несколько лет ученые только и занимаются разработкой стеклянных полотен, которые будут способны избирательно поглощать солнечный свет и преобразовывать его в необходимую энергию. Это даст возможность превратить окна в генераторы, которые будут предоставлять не только освещение, но и тепло.



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