Мнение: Perseverance достиг Марса

19.02.2021, 10:52, Разное

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Американский аппарат Perseverance успешно достиг поверхности Марса и смог совершить мягкую посадку и передать первые снимки с поверхности.

Видео посадки.

Анимационная реконструкция посадки.

Аппарат стартовал с Земли 30 июля прошлого года. Посадка в кратере Джезеро заняла чуть более семи минут.

Марсоход (самый тяжелый и технологичный из тех, которые запускали американцы) проведет серию исследований поверхности Марса, соберет пробы грунта, поищет признаки ранее существовавшей жизни и т.д. Кроме того, планируется испытать небольшой дрон, который в случае успеха, станет первым летающим аппаратом с Земли действующим в атмосфере Марса. Попытку полета попробуют провернуть через 2 месяца https://www.cnbc.com/2021/02/18/mars-landing-nasas-perseverance-rover-lands-successfully-on-surface.html

При оптимистичном развитии событий НАСА рассчитывает на то, что марсоход сможет проработать около двух лет. В целом, после серии неудач со "Старшипами", американская космическая программа смогла добиться крупного успеха и серьезно так разбавить каскад недавних китайских достижений, показав, что в некоторых вопросах китайцы все еще существенно отстают. Общая стоимость миссии превышает 2,7 млрд. долларов.

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