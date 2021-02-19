 

Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить

19.02.2021, 10:50, Новости дня
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Российская комедийная актриса Татьяна Лазарева в эфире YouTube-канала “Петя любит выпить” 18 февраля заявила, что й уже нечего терять.

Лазареву лишили работы на телевидении из-за ее гражданской позиции.

“Я себя чувствую достаточно свободно в нашей стране. А что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить. Поэтому я не боюсь говорить то, что думаю. Я уважаю людей с иной точкой зрения и хочу, чтобы они тоже уважали меня”, – заявила Лазарева.

Актриса отметила, что ее муж и коллега Михаил Шац поднимал вопрос о ее трудоустройстве на канале, но ему отказали.

Лазарева призналась, что ее до сих пор беспокоит эмоционально-психологическое состояние, поскольку три года назад она находилась на грани нервного срыва и готова была решиться на суицид.

“С возрастом вызовов становится все больше, испытаний становится все больше. Нужно помнить, что ты первый для самого себя. Что никто о тебе не побеспокоится, кроме тебя самого. Главное – не превращаться в тряпку. Я тогда была истощена морально, довела сама себя. Еще помните, что если у вас заканчиваются силы, будьте любезны остановиться и восстановиться. Нужно совершенно иначе относиться к себе”, – заявила Лазарева.

Муж Лазаревой Михаил Шац работает на канале СТС. Он ведет шоу “Дело было вечером”.

Актриса в 2017 году заявила, что у нее больше нет профессии.

Лазарева наиболее известна по комедийному сериалу “33 квадратных метра”, как ведущая программ “Хорошие шутки” и “Это мой ребенок!” на СТС.

В 2011–2012 годах в Москве прошли многочисленные акции протеста против сокращения политических свобод. Звучали требования реформы политической системы, проведения досрочных парламентских и президентских выборов (итоги выборов в думу и победу Владимира Путина в президентской кампании оппозиционеры сочли нелегитимными), освобождения политических заключенных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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