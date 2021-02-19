Мнение: В России такие проблемы, что США и не снилось! Скушали, ватнички?

19.02.2021, 10:42, Разное

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Да, конечно, Путин довел страну. Заходишь почитать про проблемы России – в свой блог, в чужие паблики, на свой канал на Ютубе в комментарии. И понимаешь – эту страну уже не спасти.

Знаете, например, о чем эта фотография, что в начале поста? Мальчик жалуется, что – по утрам в троллейбусах народу много, 7-30 время, а он ни разу на сидячее место не попал! Вот как реагировать на это нормальному человеку? Я что – не помню, как студентом ездил по утрам в универ?

На Украине энергоколлапс – там потребляют энергию страны-агрессора, как ни в себя. За это стоял Майдан?

В США, В САМОЙ БОГАТОЙ СТРАНЕ МИРА и В САМОМ БОГАТОМ ШТАТЕ – в смысле Тексасе – миллионы людей остались без света, еды, отопления, бл! У нас такой жопы после распада СССР не было. А еще, напомню, в США уже ожидают ЧЕТВЕРТУЮ ВОЛНУ Ковид-19. Но – проблемы в России – кругом пальмовое масло!

Кстати, смотрел в Тик-Токе небольшой ролик парня, он показывал АЗС местную американскую – 50-100 видов газировки и 50-100 видов чипсов и т.д! В 90-х я бы сказал, что это круто – сейчас, что это голимый ад. А мне хохлы, причем, именно хохлы, рассказывают, что у нас тут плохо.

Да, была вонь недавно про повышение цен на колбасу – СМИ хайпанули, свидомые кончили, пардоньте, Россия продолжила жить дальше. Причем, куда-то делись анекдоты про вяленных ежей, да? Помните, как они были популярны в 2015? А теперь всем плевать – опять русские ноют.

Кстати, после предложения Путина подумать про продталоны – в гадюшнике "Эхо Москвы" подлый Антон Орех разразился высером, пардоньте – при Ельцине такого не было. И плевать, что ИМЕННО ЭТИ ТАЛОНЫ нам все 90-е и 00-е ставили в пример в США. Где реально народ ГОЛОДАЕТ. Привет еще раз Тексасу.

Но это ладно. Все стабильно. Русские нищают, украинцы богатеют, американцы исключительные. Надо верить.

Согласитесь, мало кто сам про себя за редким исключением, как когда-то автор, скажет: я мудак, надо идти работать, в твоем счастье или несчастье вот Путин точно не виноват? Лучше искать крайних.

Так и живем.

p.s. Кстати, недавно мне в комментариях на канале персонаж начал рассказывать, что ПОЛОВИНА населения в ипотеке, работают на ТРЕХ работах, чтобы сводить концы с концами, а хочется пожить. Но, на мой вопрос, а че в 00-х и 10-х все ныли, что ипотеки мало, а автор так вообще со 2-го курса пашет и 11 лет не был в отпуске – начал что-то вещать про "адекватных людей".

Угу, что нас погубит – так это нытье и лень. Вот это самое страшное, после Саши Бортич и ее борьбы.

Счастья вам.

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