Минкультуры выявило нарушения по итогам проверки закупок Третьяковки

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19.02.2021, 10:36, Новости дня
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Министерство культуры по итогам внеплановой проверки финансово-хозяйственной деятельности Государственной Третьяковской галереи выявило нарушения, один из сотрудников уволен, сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве сообщили, что «по итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения», руководство учреждения самостоятельно приняло «приняты соответствующие кадровые решения – директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения», передает ТАСС.

Кроме того, к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания. Для усиления контроля за финансовой деятельностью в отношении подведомственных учреждений Минкультуры подготовит изменения в положение о Третьяковской галерее, регламентирующее закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Максимальную стоимость осуществляемой неконкурентным способом закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ограничат суммой в 50 млн рублей.

В январе на сайте Министерства культуры появился приказ о проведении проверки закупок в Третьяковской галерее за 2019-2020 годы. Проверка прошла в период с 20 января по 3 февраля.



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