Прокуратура начала проверку данных об избиении детей в реабилитационном центре в Оренбуржье

19.02.2021, 10:36, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Прокуратура Оренбургской области начала проверку сообщений о насилии над детьми в социально-реабилитационном центре «Радуга» в Бузулуке, сообщили в надзорном органе.

В областной прокуратуре сообщили, что «по результатам мониторинга сообщений в СМИ, сети интернет и соцсетях организована прокурорская проверка деятельности социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в Бузулуке», где, по данным отдельных источников, воспитанники якобы подвергаются насилию, передает РИА «Новости».

Прокурор области Руслан Медведев поручил отделу по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи глубоко проанализировать работу детского центра и дать принципиальную правовую оценку соблюдению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.

«Прокуратура намерена проанализировать деятельность руководства и коллектива центра, принимаемые ими меры в целях обеспечения защиты прав несовершеннолетних, дать оценку проводимой воспитательной работе с обучающимися», – говорится в сообщении надзорного органа.

В аппарате уполномоченного при президенте по правам ребенка в Оренбургской заявили, что знают о ситуации, но будут готовы прокомментировать позже.

Ранее в Новосибирске решили проверить информацию о насилии над детьми в доме-интернате.